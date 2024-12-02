Batman'da Diş Hekimliği Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Batman'da Diş Hekimliği Merkezi Açıldı

Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi törenle açıldı.

02.12.2024 14:46
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Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi törenle hizmete açıldı.

Kampüsteki konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Ekrem Canalp, Batman'ı adeta çekim merkezi yapacak güzel bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Canalp, "Diş Hekimliği Fakülteniz varsa bölgedeki bütün ilçelerden, illerden insanlar ileri düzeyde tedavilerini yaptırmak için Batman'a gelirler. Batman bu durumda çekim merkezi olur. Ama eğer ileri düzeyde diş hekimliği tedavisi veremiyorsanız bu hizmetler nerede veriliyorsa oraya gidilir ve o çekim merkezinin uydusu olma konumunda kalırsınız." dedi.

Rektör Prof. Dr. İdris Demir de Batman Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi kurulmasının hemen ardından öğrenci alımı yapıldığını ifade ederek, şu anda 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin merkez kampüste eğitim gördüklerini söyledi.

"3 yılda hem öğrenci alıp hem de Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezini aktif eden ve fakülte binası inşaatına başlayan tek fakülteyiz." diyen Demir, bu kapsamda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Demir, merkez kampüste konumlandırılan 12 ünitelik Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin geçici ruhsat belgesi, faaliyet izin belgesinin düzenlendiğini ifade ederek, "Son olarak SGK ile hasta kabul sözleşmesi imzalanarak hastane kurulumu için gerekli altyapı tamamlanmıştır. Fakülte için arazi kullanım izni, proje, ihale ve beton dökme süreçleri tamamlanmıştır." diye konuştu.

Törende daha sonra kurdele kesilerek merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından katılımcılar merkezi gezdi, sunulacak sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi aldı.

Törene, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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