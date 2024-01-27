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Batman'da Filistin'e Destek Amacıyla Araç Konvoyu Düzenlendi - Son Dakika
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Batman'da Filistin'e Destek Amacıyla Araç Konvoyu Düzenlendi

Batman İslami Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Necat Nasıroğlu Külliyesi önünde bir araya gelen vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Konvoya katılanlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak slogan attı. Umut Kervanı Vakfı Batman Şube Başkanı Nurettin Teymur, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'de insanlık dramının yaşandığını söyledi. Filistin'in yanında olduklarını göstermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Teymur, şöyle konuştu: 'Bizler Gazze'nin ölmesine sessiz kalmayacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu zulüm devam ettikçe biz Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğiz. Allah rızası için Gazze'ye ses verin ve kapıların açılmasını sağlayın. Sağlayın ki bir utanç karesi olan Refah utanç duvarının öbür yakasına yardımlar ulaşsın. İnsanlar ve insanlık o duvarın altında kalmasın.'

Batman\'da Filistin\'e Destek Amacıyla Araç Konvoyu Düzenlendi
27.01.2024 - 16:57,
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Batman'da, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e destek amacıyla araç konvoyu oluşturuldu.

Batman İslami Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Necat Nasıroğlu Külliyesi önünde bir araya gelen vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Konvoya katılanlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak slogan attı.

Umut Kervanı Vakfı Batman Şube Başkanı Nurettin Teymur, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'de insanlık dramının yaşandığını söyledi.

Filistin'in yanında olduklarını göstermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Teymur, şöyle konuştu:

"Bizler Gazze'nin ölmesine sessiz kalmayacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu zulüm devam ettikçe biz Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğiz. Allah rızası için Gazze'ye ses verin ve kapıların açılmasını sağlayın. Sağlayın ki bir utanç karesi olan Refah utanç duvarının öbür yakasına yardımlar ulaşsın. İnsanlar ve insanlık o duvarın altında kalmasın."

Kaynak: AA
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Filistin, Batman, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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