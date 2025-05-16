Batman'da Hafızlık ve Akademik Eğitim Bir Arada

Batman'da öğrenciler akademik ve hafızlık eğitimi ile geleceğe hazırlanıyor

BATMAN - Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğünün işbirliğinde yürütülen hafızlık proje okulu ile öğrenciler bir yandan okul eğitimlerini sürdürürken öte yandan hafızlık eğitimi alıyor.

2021 yılında bünyesinde hafızlık proje okulu açılan Gazi Anadolu Lisesi, öğrencilerine hem akademik eğitimi veriyor, hem de hafızlık eğitimi ile geleceğe hazırlıyor.

Okul Müdürü Abdulselam Batu, okulun 2021-2022 eğitim öğretim yılında hafızlık proje okulu olarak hizmet vermeye başladığını söyledi.

Okulun gün geçtikçe hem niteliği hem de kalitesinin arttığını belirten Batu, "Gittikçe okulumuzun hem niteliği hem kalitesi artmaktadır. Bu seneki başvurularımızda yoğunluk yaşıyoruz. Şu ana kadar 270 kişi başvuru yaptı. Halen sınav başvurularımız devam etmektedir. Sınavla öğrenci almaktayız. Batman'ın okulumuza teveccühü çoktur. Okulumuzda bugüne kadar 20 öğrencimizi de hafız yaparak mezun ettik" dedi.

Hafızlık eğitmeni Sıddık Şarlat, öğrencilerin akademik eğitimlerinin yanında hafızlık eğitimi de aldıklarını ifade etti. Hafız eğitmenler tarafından öğrencilere Kur'an eğitimi verildiğini aktaran Şarlat, "Öğrencilerimiz sabah saatlerinde kahvaltıdan sonra hafızlık eğitimine başlamaktadırlar. Hafızlık eğitimimiz gündüz 5 saat sürmektedir. Biz, ilk önce hazırlık sonra hafızlık olarak öğrencilerimize eğitim vermekteyiz. Öğrencilerimiz öğleye kadar hafızlık eğitimi aldıktan sonra akademik derslerine başlamaktadırlar. Öğrencilerimiz barınma, yeme içmesini komple milli eğitim karşılamaktadır. Biz Batman İl Müftülüğü hocaları olarak da hafızlık eğitimini yaptırmaktayız. 170 civarı burada mevcudiyetimiz vardır. Hafızlık eğitimi zekaya ve hıza bağlıdır. Bazı öğrenciler 6 ayda bitirir. Bazı öğrenciler 1 yılda bitirir. Bazı öğrenciler de 1,5 yıla kadar da çıkabilir. Öğrenci ne kadar zeki olursa o kadar acele ezberler. Ayrıyeten buraya gelen öğrenciler hafızlık eğitimi aldıktan sonra akademik eğitimde de çok başarılı oluyorlar çünkü Kuranı Kerim öyle bir kitap ki, sen okudukça hızın açılır, sen okudukça aklın çoğalır. Burada sosyal aktivitelerimiz çoktur. Futbol sahamız, halı sahamız, kapalı spor salonlarımız var. Öğrenciler vakitleri geçiriyorlar" diye konuştu.

Hafızlık eğitimi alan öğrencilerden Muhammed Ata Lavent ise, Mardin'in Midyat ilçesinden Batman'a gelerek Gazi Anadolu Lisesi hafızlık proje ortaokulunda eğitim gördüğünü söyledi. Hafızlık öğrencilerinden Metehan Alıcı da, "6'ncı sınıf öğrencisiyim. Ezberde çok iyiyim. Akademik derslerim de çok iyi gidiyor. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.