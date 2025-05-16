Batman'da Hafızlık ve Akademik Eğitim Bir Arada - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'da Hafızlık ve Akademik Eğitim Bir Arada

Batman'da Gazi Anadolu Lisesi, öğrencilere hafızlık ve akademik eğitim sunarak geleceğe hazırlıyor.

16.05.2025 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da öğrenciler akademik ve hafızlık eğitimi ile geleceğe hazırlanıyor

BATMAN - Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğünün işbirliğinde yürütülen hafızlık proje okulu ile öğrenciler bir yandan okul eğitimlerini sürdürürken öte yandan hafızlık eğitimi alıyor.

2021 yılında bünyesinde hafızlık proje okulu açılan Gazi Anadolu Lisesi, öğrencilerine hem akademik eğitimi veriyor, hem de hafızlık eğitimi ile geleceğe hazırlıyor.

Okul Müdürü Abdulselam Batu, okulun 2021-2022 eğitim öğretim yılında hafızlık proje okulu olarak hizmet vermeye başladığını söyledi.

Okulun gün geçtikçe hem niteliği hem de kalitesinin arttığını belirten Batu, "Gittikçe okulumuzun hem niteliği hem kalitesi artmaktadır. Bu seneki başvurularımızda yoğunluk yaşıyoruz. Şu ana kadar 270 kişi başvuru yaptı. Halen sınav başvurularımız devam etmektedir. Sınavla öğrenci almaktayız. Batman'ın okulumuza teveccühü çoktur. Okulumuzda bugüne kadar 20 öğrencimizi de hafız yaparak mezun ettik" dedi.

Hafızlık eğitmeni Sıddık Şarlat, öğrencilerin akademik eğitimlerinin yanında hafızlık eğitimi de aldıklarını ifade etti. Hafız eğitmenler tarafından öğrencilere Kur'an eğitimi verildiğini aktaran Şarlat, "Öğrencilerimiz sabah saatlerinde kahvaltıdan sonra hafızlık eğitimine başlamaktadırlar. Hafızlık eğitimimiz gündüz 5 saat sürmektedir. Biz, ilk önce hazırlık sonra hafızlık olarak öğrencilerimize eğitim vermekteyiz. Öğrencilerimiz öğleye kadar hafızlık eğitimi aldıktan sonra akademik derslerine başlamaktadırlar. Öğrencilerimiz barınma, yeme içmesini komple milli eğitim karşılamaktadır. Biz Batman İl Müftülüğü hocaları olarak da hafızlık eğitimini yaptırmaktayız. 170 civarı burada mevcudiyetimiz vardır. Hafızlık eğitimi zekaya ve hıza bağlıdır. Bazı öğrenciler 6 ayda bitirir. Bazı öğrenciler 1 yılda bitirir. Bazı öğrenciler de 1,5 yıla kadar da çıkabilir. Öğrenci ne kadar zeki olursa o kadar acele ezberler. Ayrıyeten buraya gelen öğrenciler hafızlık eğitimi aldıktan sonra akademik eğitimde de çok başarılı oluyorlar çünkü Kuranı Kerim öyle bir kitap ki, sen okudukça hızın açılır, sen okudukça aklın çoğalır. Burada sosyal aktivitelerimiz çoktur. Futbol sahamız, halı sahamız, kapalı spor salonlarımız var. Öğrenciler vakitleri geçiriyorlar" diye konuştu.

Hafızlık eğitimi alan öğrencilerden Muhammed Ata Lavent ise, Mardin'in Midyat ilçesinden Batman'a gelerek Gazi Anadolu Lisesi hafızlık proje ortaokulunda eğitim gördüğünü söyledi. Hafızlık öğrencilerinden Metehan Alıcı da, "6'ncı sınıf öğrencisiyim. Ezberde çok iyiyim. Akademik derslerim de çok iyi gidiyor. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Güncel, Batman, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Hafızlık ve Akademik Eğitim Bir Arada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
Yemen’den atılan füze Tel Aviv’i karıştırdı Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
Beşiktaş’tan Romulo transferine dair açıklama Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
Cengiz Ünder, MLS’te fırtına gibi Haftanın takımına seçildi Cengiz Ünder, MLS'te fırtına gibi! Haftanın takımına seçildi
Bursa Büyükşehir Meclisi’nde gerginlik Üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü Bursa Büyükşehir Meclisi'nde gerginlik! Üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü
Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig’e çıkmanın 2 maç uzağında Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın 2 maç uzağında
Netanyahu Trump’a karşı harekete geçiyor Özel ekip için hazırlıklara başladı Netanyahu Trump'a karşı harekete geçiyor! Özel ekip için hazırlıklara başladı
Olaylı maçta yok yok La Liga’da şampiyon Barcelona Olaylı maçta yok yok! La Liga'da şampiyon Barcelona
Bursa’da alacak verecek kavgası kanlı bitti 2 kişi yaralandı Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2 kişi yaralandı
Ankara’da Sakarya Meydan Muharebesi’nden kalma el bombası bulundu Ankara'da Sakarya Meydan Muharebesi'nden kalma el bombası bulundu

19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
17:25
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
16:32
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
08:29
İş insanı Kemal Şahin’in tutuklandığı ortaya çıktı Herkesten saklamış
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
08:26
Ebru Yaşar’dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
08:19
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
08:11
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
08:05
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada Lise kısalabilir
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir
07:44
Trump: Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum
Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum
03:06
İsrail, Trump’ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
İsrail, Trump'ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
01:38
Adalet Bakanlığı’nda yeni dönem
Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 20:21:15. #7.11#
SON DAKİKA: Batman'da Hafızlık ve Akademik Eğitim Bir Arada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.