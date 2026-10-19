Batman'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Batman'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman\'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Batman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Ekim'de GAP Mahallesi Şehit Fethi Sesin Sokak'ta motosikletli ve maskeli iki şüpheli tarafından bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı ve sonrasında iş yeri sahibinden 15 milyon lira haraç istenmesi olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Faillerin belirlenmesine yönelik yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarının yanı sıra 400 kamera tarafından kaydedilen 610 saati aşkın görüntü incelendi.

Çalışmayla eylemi gerçekleştirdikleri ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için 16 Ekim'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, E.Y, M.B, S.A, S.K, M.M.A. ve D.B. yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, 67 kartuş ile 8 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Y. ve M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA
GüvenlikGüncelBatmanSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
Maç öncesi kan donduran olay 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü
A Milli Takım’ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş A Milli Takım'ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş
Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi
Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarıldı Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarıldı
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
22:46
UEFA’dan Galatasaray’ın erteleme talebine ret
UEFA'dan Galatasaray'ın erteleme talebine ret
22:21
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
22:02
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı Aralarında Ömer Sarıgül de var
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! Aralarında Ömer Sarıgül de var
21:32
Gizli yazışmalar ifşa oldu Trump’ın Türk damadına soruşturma
Gizli yazışmalar ifşa oldu! Trump'ın Türk damadına soruşturma
20:47
Tanju Özcan mahkemede beraatini bu sözlerle istedi: Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım
Tanju Özcan mahkemede beraatini bu sözlerle istedi: Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım
19:44
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 22:48:48. #.0.2#
SON DAKİKA: Batman'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei