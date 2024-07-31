Batman\'da İsrail destekçisi kahve zinciri şubesine saldırı

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BATMAN'da, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından İsrail'i protesto etmek isteyen bir grup, İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle bir kahve zinciri şubesine taş, sopa ve sandalyelerle saldırdı. Saldırı anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Batman'da, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Turgut Özal Bulvarı'nda toplanan bir grup, İsrail'i protesto etmek istedi. Bu sırada gruptakilerden bazıları, bulvardaki bir alışveriş merkezinin giriş katında bulunan bir kahve zinciri şubesine İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle taş, sopa ve sandalyelerle saldırdı. Polis ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile gruptakilere tazyikli suyla müdahale etti. Çıkan olaylarda bazı şüpheliler de gözaltına alındı. İş yerinde büyük çapta hasar oluşurken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. İş yerine saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.