 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Batman'da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Gençlik Kolları öncülüğünde düzenlenen protestoda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı. Katılımcılar, tekbirler eşliğinde yürüyüş yaparak sloganlar attı ve Filistinlilerin geleneksel halk oyunlarını sergiledi. HÜDA PAR Sason Gençlik Kolları Başkanı İshak Aksoy, İsrail'in Gazze'de masum insanları öldürdüğünü ve bölgedeki sağlık ve insani durumun kötüleştiğini belirtti.

Batman\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi
07.01.2024 - 15:51,
Abone Ol

Batman'da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Gençlik Kolları öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Çarşı Caddesi'nde bir araya gelen katılımcılar, Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü.

Sık sık tekbir getiren katılımcılar, "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları attı, bazı gençler Filistinlilerin geleneksel halk oyunlarını oynadı.

Grup adına açıklama yapan HÜDA PAR Sason Gençlik Kolları Başkanı İshak Aksoy, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sürdüğünü söyledi.

Dünyanın gözleri önünde masum bebeklerin ve çocukların, mazlum kadınların ve sivil insanların öldürüldüğünü belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"İsrail Gazze'de aralıksız olarak konutları, kamu binalarını, camileri, okulları, üniversiteleri, hastaneleri, yardım taşıyan kamyonları bombalamakta ve mazlum Gazze'nin masum ve savunmasız çocuklarını katletmektedir. Gazze'de hastane ve sağlık merkezlerine ağır hasar verildiğinden yaralılar tedavi edilemiyor. Yıkılan binalardan ve tahrip edilen altyapıdan dolayı Gazze halkı temiz suya ve gıdaya erişemiyor. Gazze'de ilaç ve tıbbi malzeme tükenmiş, salgın hastalıklar baş göstermiş, bebek ve çocuklar başta olmak üzere binlerce Gazzeli kardeşimiz hasta durumda."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gençlik, Batman, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika


17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk mesaj AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk mesaj
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor maçında hat-trick yaptı Yok artık Cengiz! İstanbulspor maçında hat-trick yaptı
15:53
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52
Canlı anlatım! Mücadelede 5 gol var Canlı anlatım! Mücadelede 5 gol var
15:43
Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını 'Şemmame' türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı

Son Dakika
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk mesaj
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor maçında hat-trick yaptı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52 Canlı anlatım! Mücadelede 5 gol var
15:43 Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41 İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı
15:14 AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 17:07:55. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement