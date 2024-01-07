Batman\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Batman'da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Gençlik Kolları öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Çarşı Caddesi'nde bir araya gelen katılımcılar, Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü.

Sık sık tekbir getiren katılımcılar, "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları attı, bazı gençler Filistinlilerin geleneksel halk oyunlarını oynadı.

Grup adına açıklama yapan HÜDA PAR Sason Gençlik Kolları Başkanı İshak Aksoy, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sürdüğünü söyledi.

Dünyanın gözleri önünde masum bebeklerin ve çocukların, mazlum kadınların ve sivil insanların öldürüldüğünü belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"İsrail Gazze'de aralıksız olarak konutları, kamu binalarını, camileri, okulları, üniversiteleri, hastaneleri, yardım taşıyan kamyonları bombalamakta ve mazlum Gazze'nin masum ve savunmasız çocuklarını katletmektedir. Gazze'de hastane ve sağlık merkezlerine ağır hasar verildiğinden yaralılar tedavi edilemiyor. Yıkılan binalardan ve tahrip edilen altyapıdan dolayı Gazze halkı temiz suya ve gıdaya erişemiyor. Gazze'de ilaç ve tıbbi malzeme tükenmiş, salgın hastalıklar baş göstermiş, bebek ve çocuklar başta olmak üzere binlerce Gazzeli kardeşimiz hasta durumda."