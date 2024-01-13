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Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden sivil toplum kuruluşları ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
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Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden sivil toplum kuruluşları ateşkes çağrısı yaptı

Batman İslami Sivil Toplum Kuruluşları, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla 'Gazze için acil ateşkes' temasıyla basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, dünya liderlerine İsrail ile örtünenin çıplak kalacağı ve Gazze'nin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

13.01.2024 - 17:27,  Güncelleme: 17:48
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BATMAN'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden sivil toplum kuruluşları, acil ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden Batman İslami Sivil Toplum Kuruluşları, ateşkesin bir an önce sağlanması amacıyla 'Gazze için acil ateşkes' temasıyla Gülistan Caddesi'nde basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına HÜDA-PAR Batman İl Başkanı Davut Şahin, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program dua edilmesinin ardından son buldu. Basın açıklamasını okuyan Muhammed Mirza Ergin, 'Son günlerde dünya gündeminde olan sinagoglarda ortaya çıkan dehşet verici görüntüler ve sapkınlıkta sınır tanımayan siyonist organizasyonlar gösteriyor ki; siyonizm sadece Müslümanlara ve Filistin'e değil, bütün dünyanın başına musallat olmuş şeytani bir 'Şer şebekesi'dir. Bu yüzden diyoruz ki; Ey bu katliama sessiz kalan Müslüman ülkelerin liderleri 'İsrail ile örtünen çıplak kalır. Sadece Allah'tan korkun ve kendinize gelin. Harekete geçin. Gazze ölüyor' dedi.

Batman\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto eden sivil toplum kuruluşları ateşkes çağrısı yaptı
Kaynak: DHA
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Batman, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden sivil toplum kuruluşları ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
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