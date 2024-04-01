Batman\'da Kadın Adayın Zaferi Kutlandı

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU

Batman'da, kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti'nin adayı Gülistan Sönük'ün kazandığı yerel seçim sonuçlarının ardından kadınların sevinci sloganlara yansıdı. Seçim kampanyaları sırasında HÜDA PAR'ın adayı Serkan Ramanlı'nın kadınlara yönelik tepki çeken söylemlerinin üzerine, kentte bir kadın adayın belediye başkanlığını kazanması kutlamalarla karşılandı. Gülistan Sönük'ün yüzde 65'in üstünde oy aldığı Batman'da "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganları yükseldi.

31 Mart yerel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Batman'da sandıkların yüzde 97,96'sı açıldı. DEM Parti Adayı Gülistan Sönük'ün yüzde 65,13 oy aldığı kentte, HÜDA PAR'ın adayı Serkan Ramanlı oy oranı yüzde 15,12 oldu. Seçim kampanyaları sırasında Ramanlı'nın kadınlara yönelik "espriyle söylediği" belirtilen "Söz, kazanırsak giyeceğiniz çarşafın rengine karışmayacağız" ifadesi tepki çekmişti.

Yerel seçim sonuçları Batman'da "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganlarıyla kutlandı.

Gülistan Sönük, seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından "Bugün eş başkanlığa karşı duranlara, kadına karşı duranlara ve kayyum zihniyetine karşı Batman halkı kararını vermiştir. Herkes bilmelidir ki bu parti yenilmezdir. Dem Parti kadın partisidir." paylaşımında bulundu.