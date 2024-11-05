Batman'da Kayyum Atamasına Protesto: Polis Müdahalesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'da Kayyum Atamasına Protesto: Polis Müdahalesi

Geniş Video İzle

Batman Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto eden gruba, polis TOMA ve biber gazıyla müdahale etti. Olayda aralarında gazetecilerin de bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı.

05.11.2024 18:12  Güncelleme: 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(BATMAN)- İçişleri Bakanlığı'nca Batman Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto eden gruba polis TOMA ve biber gazıyla müdahalede bulundu. Olayda aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük'ün, İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması kapsamında görevden alınarak, yerine Batman Valisi Ekrem Canalp'ın kayyum atanmasına yönelik protestolar ikinci günde de devam etti.

Batman Belediyesi önünde bir araya gelen, aralarında DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yurttaş, kayyum atamalarına tepkilerini dile getirdi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, göstericiler ile polisler arasında tartışma yaşandı. Göstericilerin polislere taş atıp, ateş yakarak yolları kapatması üzerine TOMA ve biber gazıyla müdahale edildi. Müdahale sırasında çekim yapan gazeteciler de TOMA ve biber gazının hedefi oldu.

Gösterinin ara sokaklara yayılmasıyla, polisler çok sayıda TOMA ve zırhlı araçla müdahaleye devam etti. Olayda aralarında gazetecilerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA

Batman Belediyesi, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Batman, Güncel, Hukuk, Medya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Kayyum Atamasına Protesto: Polis Müdahalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:15 Ebru Gündeş’e 69 milyon krizi devam ederken bir başka konsere 71 milyon ödendiği ortaya çıktı Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi devam ederken bir başka konsere 71 milyon ödendiği ortaya çıktı
17:03 ’’İstismar ediliyor’’ dediği Ahmet Türk’ten Bahçeli’ye karşılık geldi ''İstismar ediliyor'' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
16:09 Hiç rol almadığı filmle servet kazandı Hiç rol almadığı filmle servet kazandı
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
15:17 ABD yeni başkanı için sandık başında ABD yeni başkanı için sandık başında
08:02 Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
07:40 Jose Mourinho’nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu Jose Mourinho'nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu
07:24 Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu’nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı
07:23 Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü
07:16 Seçim heyecanın yaşandığı ABD’de bombalı saldırı planlayan şahıs gözaltına alındı Seçim heyecanın yaşandığı ABD'de bombalı saldırı planlayan şahıs gözaltına alındı
01:33 Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi ’’Çığlıklarını duydum’’ Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi! ''Çığlıklarını duydum''
00:44 BDDK’dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor BDDK'dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 19:09:03. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da Kayyum Atamasına Protesto: Polis Müdahalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.