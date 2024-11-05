Batman'da Kayyum Atamasına Protesto: Polis Müdahalesi

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(BATMAN)- İçişleri Bakanlığı'nca Batman Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto eden gruba polis TOMA ve biber gazıyla müdahalede bulundu. Olayda aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük'ün, İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması kapsamında görevden alınarak, yerine Batman Valisi Ekrem Canalp'ın kayyum atanmasına yönelik protestolar ikinci günde de devam etti.

Batman Belediyesi önünde bir araya gelen, aralarında DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yurttaş, kayyum atamalarına tepkilerini dile getirdi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, göstericiler ile polisler arasında tartışma yaşandı. Göstericilerin polislere taş atıp, ateş yakarak yolları kapatması üzerine TOMA ve biber gazıyla müdahale edildi. Müdahale sırasında çekim yapan gazeteciler de TOMA ve biber gazının hedefi oldu.

Gösterinin ara sokaklara yayılmasıyla, polisler çok sayıda TOMA ve zırhlı araçla müdahaleye devam etti. Olayda aralarında gazetecilerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.