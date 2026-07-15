Batman'da Mercimek Hasadı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da Mercimek Hasadı Tamamlandı

Batman\'da Mercimek Hasadı Tamamlandı
15.07.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da mercimek hasadı tamamlandı, verimde %50 artışla ekonomiye 1.125 milyar lira katkı sağlandı.

TÜRKİYE'de mercimek üretiminde Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın ardından üçüncü sırada yer alan Batman'da yılın son mercimek hasadı yapıldı. Yağışların etkisiyle verimde geçen yıla göre yüzde 50 artış yaşanırken, mercimek bu yıl kent ekonomisine 1 milyar 125 milyon lira katkı sağladı.

Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın ardından mercimek üretiminde üçüncü sıradaki Batman'da yılın son hasadı yapıldı. Böylece çiftçilerin tarlalardaki yoğun mesaisi sona ererken, biçerdöverlerle yapılan çalışmalar dronla görüntülendi. Kış ve ilkbahar aylarındaki yağışların etkisiyle bu yıl verimde yaklaşık yüzde 50 artış yaşanırken, mercimek kent ekonomisine 1 milyar 125 milyon lira katkı sağladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Tuncer, geçen seneye göre yüzde 50 rekolte artışının olduğunu belirterek, "Batman'da yaklaşık 1 milyon dekar alanda tarımsal üretim gerçekleştiriyoruz. Bu tarımsal üretimimizin yaklaşık yüzde 15'inde biz kıraç arazilerde mercimek üretiyoruz. Mercimek üretiminde Batman üçüncü sıradadır. Mercimek hasadımız haziran ayının ikinci yarısından itibaren başladı. Bu sene çok yoğun ve güzel bir yağış sezonu geçirdik. Diğer birçok tarımsal üretimde olduğu gibi mercimekte de verim bolluğu bekliyoruz. Yüksek verim ve rekolte bekliyoruz. Bu yönüyle dekara yaklaşık 150 kilogram gibi bir verim bekliyoruz. Batman'da da biz bu haliyle yaklaşık 25 bin ton mercimek üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Geçen seneye göre bu yıl yaklaşık yüzde 50 rekolte ve verim artışı söz konusu. Bu da çiftçimiz açısından fevkalade memnun edici bir durum. Mercimek üretimi, bakanlığımızın 2024 yılından beri uygulamakta olduğu tarımsal üretim planlamasının ana ürünlerinden bir tanesi. Bu yönüyle biz mercimeği hububat üretiminde, kıraç arazilerde bir münavebe bitkisi olarak değerlendiriyoruz" dedi.

'ÇİFTÇİMİZ KALİTELİ VE GÜZEL MERCİMEK ÜRETİYOR'

Mercimeğin kent ekonomisi için önem arz ettiğini ifade eden Tuncer, "Bu sene yaklaşık 45 lira gibi bir kilogram fiyatı söz konusu. Tarım Kredi Kooperatifleri mercimek alımını gerçekleştiriyorlar. İlimizin ekonomisine de yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde katma değeri var. Ülkemizdeki yerli mercimeklerimiz, dünya standartlarına göre çok daha nitelikli mercimeklerdir. Biz Türkiye'de en fazla mercimek üretiminin gerçekleştirildiği üçüncü iliz; Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan sonra. Bu aslında bizim kadim bir üretim biçimimiz. Yani buğday ve mercimek binlerce yıldır bu topraklarda üretiliyor. Çiftçimiz mercimek tarımında ciddi bir maharet sahibidir. Kaliteli ve güzel bir mercimek üretiyor. Mezopotamya'nın sıcağı, güneşi, iklimi ve suyu bir araya gelince böyle kaliteli ve güzel bir ürünü de biz üreterek ülkemizin insanının hizmetine sunmuş oluyoruz. Mercimek lisanslı depolarda, silolarda saklanıyor. İşleme tesislerinde birer ve beşer kiloluk paketler halinde gıda sektörüne arz ediliyor. Böylelikle bütün ülkemizin her tarafına mercimek arzı gerçekleşmiş oluyor. Bu da temel ve önemli bir bakliyat bitkisi olarak insanımızın tüketimine sunuluyor" diye konuştu.

'BÖLGEMİZİN KALKINMASINDA İYİ BİR ÜRÜNDÜR'

Merkeze bağlı Oymataş köyünde çiftçilik yapan Süleyman Demir ise mercimeğin yılın 9 ayı emek isteyen bir ürün olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"7 bin dönümlük alanda kuru-sulu tarım üretimi yapıyoruz. Kuru tarımda ağırlıklı olarak mercimek üretimi yapmaktayız. Mercimek üretimimizin bugün hasat günü ve hasadımızın da son günü. Senenin yağışlı ve bol bereketli olmasından dolayı iyi bir rekolte bekliyoruz. Bölgemizin kalkınmasında iyi bir üründür. Bu ürünün çok daha iyi bir seviyeye gelip geliştirilmesini yetkililerden talep ediyoruz. Bu meslek baba mesleğimizdir bizim. Her ne kadar avukatlık mesleğini icra ediyor olsak bile baba mesleğimizin de devamı için mücadele ediyoruz. Mercimek yılın 9 ayı emek isteyen bir üründür. Mevcut ürünün sürekli takibinin yapılması ve bu takip çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Batman, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Mercimek Hasadı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı
Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat İstanbul’da yarın bu yollar kapalı olacak Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.’si bunda nasıl duruyor Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.'si bunda nasıl duruyor?
Pakistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti
5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı 5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı
Metrobüs yarın FSM Köprüsü’nü kullanacak Metrobüs yarın FSM Köprüsü'nü kullanacak
Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
10:26
Öğretmen, polis, vaiz, doktor İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
10:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
10:07
Haluk Levent’in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
08:23
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
08:16
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
07:59
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 11:24:48. #7.13#
SON DAKİKA: Batman'da Mercimek Hasadı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.