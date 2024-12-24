Batman'da Mobilya Fabrikasında Yangın Anı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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Batman'da Mobilya Fabrikasında Yangın Anı Güvenlik Kamerasında

Batman\'da Mobilya Fabrikasında Yangın Anı Güvenlik Kamerasında

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangının başlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yangın, itfaiye ve diğer ekipler tarafından 3 saatte kontrol altına alındı.

24.12.2024 16:41  Güncelleme: 16:48
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BATMAN'da, mobilya fabrikasında 5 gün önce çıkan ve büyük zarara yol açan yangının başlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya üretimi yapan bir fabrikada 19 Aralık'ta akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının (TOMA) da desteğiyle 3 saatte söndürüldü. Fabrikada büyük zarara yol açan yangının başlama anıysa güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde büyük bir parlama ve kıvılcım ile yangının çıktığı görüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Batman'da Mobilya Fabrikasında Yangın Anı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika

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