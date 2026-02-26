Batman\'da Narkotik Operasyonu: 50 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

BATMAN'da polis ekiplerinin durdurduğu araçta 50 kilo 100 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi; şüpheli sürücü tutuklandı.

Kent girişinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada 50 kilo 100 gram metamfetamin ile 1 ruhsatsız tabanca, 5 mermi ve 2 sahte ikiz plaka ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.