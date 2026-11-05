Batman'da okulda tost yerken nefessiz kalan öğrenciyi beden eğitimi öğretmeni kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Batman'da okulda tost yerken nefessiz kalan öğrenciyi beden eğitimi öğretmeni kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman\'da okulda tost yerken nefessiz kalan öğrenciyi beden eğitimi öğretmeni kurtardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Batman'daki bir okulda 6'ncı sınıf öğrencisi Miraç Mikail Avağ, öğle arasında yediği tostun lokması nefes borusuna takılınca nefes alamadı. Sınıf arkadaşı Muhammet İnanç'ın koşup haber verdiği öğretmen Ekrem İnci, Heimlich manevrasıyla lokmayı çıkardı. Okulun güvenlik kamerasına yansıyan olay 3 Kasım'da yaşandı.

BATMAN'da yediği tostun lokması nefes borusuna takılan Miraç Mikail Avağ, beden eğitimi öğretmeni Ekrem İnci'nin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Öğretmen İnci, "Heimlich manevrası uyguladık. Çok şükür lokma çıktı ve öğrencimiz rahatladı. Çok korkmuştu" dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, 3 Kasım'da Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Proje Okulu'nda meydana geldi. Öğle arasında tost yiyen Spor Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Miraç Mikail Avağ'ın nefes borusuna lokma takıldı. Avağ'ın nefes alamadığını gören sınıf arkadaşı Muhammet İnanç, beden eğitimi öğretmeni Ekrem İnci'ye haber verdi. Öğrencisinin yanına gelen İnci, Heimlich manevrası uygulayıp, lokmanın çıkmasını sağladı. Avağ, müdahalenin ardından yeniden nefes almaya başladı. Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Avağ'ın nefes almakta zorlandığı, arkadaşının öğretmenine haber vermek için koştuğu ve İnci'nin öğrenciye müdahale ettiği anlar yer aldı.

HER SENE İLK YARDIM KURSLARIMIZI GÜNCELLİYORUZ

İlk yardım eğitiminin önemini bir kez daha anladığını belirten öğretmen Ekrem İnci, "Olayın yaşandığı gün öğle arasıydı. Bir öğrencimiz yanımıza gelip arkadaşının boğazına yemek takıldığını söyledi. Hemen müdahale etmeye gittik. Gittiğimizde öğrencimiz nefes alamıyordu. Aldığımız ilk yardım eğitimi sayesinde Heimlich manevrası uyguladık. Çok şükür boğazına takılan lokma çıktı ve öğrencimiz rahatladı. Ancak çok korkmuştu. Korkusunu ve endişesini gidermek için onu yanımıza alıp kendisiyle sohbet ettik. Velisine haber verdik. Bakanlığımızın öncülüğünde ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talimatıyla her sene ilk yardım kurslarımızı güncelliyoruz. Eğitimlerimizi alıyoruz. İlk yardımın uygulamada ne kadar önemli olduğunu gördük, yaşadık. Herkesin ilk yardımı öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Öğrencimizi kurtarmamız bize mutluluk ve sevinç getirdi. Biz okulda sadece ders anlatmıyoruz. Her anlamda öğrencilerimizi destekleyen, onlarla dayanışma içerisinde bulunan, onların yanında yer alan eğitimcileriz" diye konuştu.

ÖĞRETMENİME TEŞEKKÜR EDİYORUM

Miraç Mikail Avağ ise "Öğle arasında tost yiyordum. Tost boğazıma takıldı. Arkadaşım beni görünce gidip öğretmenime haber verdi. Öğretmenim boğazımdan tostu çıkardı. Öğretmenime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Arkadaşının nefes alamadığını görünce öğretmenine haber veren Muhammet İnanç da "Biz arkadaşımla beraber öğle arasındaydık. Bir anda arkadaşım nefes alamamaya başladı. Ben de bunu görünce hemen öğretmenime koştum. Öğretmenim de gelip hemen ona yardım etti" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Ekrem İnciBatmanEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi rezalet 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı
Fahrettin Koca’dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda’nın ensesindeyiz UEFA ülke puanında fark eridi Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:43
Futbol tarihinde görülmemiş olay Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
11:34
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 11:52:56. #7.13#
SON DAKİKA: Batman'da okulda tost yerken nefessiz kalan öğrenciyi beden eğitimi öğretmeni kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android