Batman'da otobüste gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Batman'da bir otobüste gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Hasankeyf yolunda bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Aramada, 2?90 paket gümrük kaçağı sigara, 3?6? elektronik sigara, 3? cep telefonu, 2? şarj başlığı ve 1?5?0? paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2? şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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