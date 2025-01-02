Batman'da Sokak Ortasında Tartışma Kanlı Bitti: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'da Sokak Ortasında Tartışma Kanlı Bitti: 1 Ölü

Batman\'da Sokak Ortasında Tartışma Kanlı Bitti: 1 Ölü

Batman'da alkol etkisinde olan Abdullah Yıldız, sokakta tartıştığı İbrahim Halil Etike'yi başından vurarak öldürdü. Yıldız, olaydan sonra tutuklandı.

02.01.2025 16:23  Güncelleme: 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BATMAN'da sokak ortasında çıkan tartışmada İbrahim Halil Etike'yi (18) başından vurarak öldüren Abdullah Yıldız, tutuklandı. Etike'yi, 'Ne bakıyorsun' diyerek öldürdüğü öğrenilen Yıldız, ifadesinde, Çok alkollüydüm, olayı bile hatırlamıyorum dedi.

Olay, geçen yıl 27 Aralık'ta, saat 23.00 sıralarında, Yeni Mahalle Komando Caddesi'nde meydana geldi. Alkol alan Abdullah Yıldız, 2 arkadaşı ve dayısı A.E., bulundukları otomobili durdurup, yol kenarında tuvaletini yapmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen İbrahim Halil Etike ile tartışan Yıldız, yanına giderek belindeki tabancayı çıkarıp, başına tek el ateş etti. Etike yaralanırken, bu sırada otomobilden inen dayısı A.E., cinnet geçirdiğini düşündüğü yeğeni Yıldız'ı tabancasıyla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. A.E. ve diğer 2 şüpheli otomobille olay yerinden kaçarken, çevredekiler Yıldız'ı hastaneye götürdü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Etike, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Etike'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Abdullah Yıldız tedavisinin ardından gözaltına alındı. Diğer şüpheliler de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, kamera kayıtlarının da incelenmesiyle 4 saatlik çalışmayla yakalandı. Yıldız'ın, İbrahim'i 'Ne bakıyorsun' diyerek öldürdüğü, ifadesinde de Çok alkollüydüm, olayı bile hatırlamıyorum. Daha sonra vurulduğumu bile hatırlamıyorum dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah Yıldız, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Abdullah Yıldız'ın daha önce aşırı alkol aldığı gerekçesiyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İluh Devlet Hastanesi'ne müracaat ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Abdullah Yıldız, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Batman, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Sokak Ortasında Tartışma Kanlı Bitti: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:58 Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
18:46 Sırrı Süreyya Önder’in elinde dikkat çeken dosya Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
08:31 ABD’de gece kulübüne saldırı En az 11 yaralı var ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
08:20 2025’in ilk galibiyeti Arsenal’den 2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den
08:07 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ronaldo’ya salladı: Onu Fransa’da yerler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler
07:48 Survivor 2025’te ilk eleme adayı belli oldu Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 20:35:21. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da Sokak Ortasında Tartışma Kanlı Bitti: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.