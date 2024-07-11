Batman'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Batman'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Şerbetli köyündeki yolda Ümit A. (24) yönetimindeki 06 FP 1273 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 FF 584 plakalı tır çarpıştı.
Kaza nedeniyle olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler hafif ticari aracın sürücüsü Ümit A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Tır sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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