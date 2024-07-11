Batman'da TIR Kazası: Hafif Ticari Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Batman'da TIR Kazası: Hafif Ticari Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Batman\'da TIR Kazası: Hafif Ticari Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Batman'da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın sürücüsü TIR'a çarparak hayatını kaybetti. Kazada, araç hurdaya dönerken sürücü araçta sıkıştı ve olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi ve TIR sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.07.2024 14:06
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BATMAN'da TIR'ın altına girerek hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Ümit Ay (24), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Bıçakçı köyü mevkisinde meydana geldi. Ümit Ay yönetimindeki 06 FP 1273 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 01 FF 584 plakalı TIR'a çarptı. Ay, TIR'ın altına girerek hurdaya dönen hafif ticari araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde Ay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ay'ın cenazesi, sıkıştığı araçtan çıkarılarak otopsi için morga götürüldü. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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