Batman'da TIR ve kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Batman'da TIR ve kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

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Batman'da meydana gelen trafik kazasında TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan TIR şoförü ev hapsi ve yurt dışı yasağı cezası aldı.

21.08.2024 17:56
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BATMAN'da TIR ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı, 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan TIR şoförü M.Ş.A.'ya (45) ev hapsi verilerek, yurt dışı yasağı konuldu.

Kaza, dün öğle saatlerinde Batman- Kozluk kara yolu Samanyolu köyü mevkisinde meydana geldi. M.Ş.A. yönetimindeki 56 KA 126 plakalı TIR ile sollama yapan Medeni İba (52) yönetimindeki 06 FC 6240 plakalı kamyonet, çalışma nedeniyle tek şeride düşen yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Medeni İba, Remziye İba (58), kızları Neslihan İba (18) ve Medeni İba'nın kız kardeşi Mensuriye Güler, hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Medeni ve Remziye İba'nın kızları Fatma'nın düğünü için Mardin'in Nusaybin ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Ölen 4 kişinin cenazeleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Silvan ilçesi kırsal Sulubağ Mahallesi'nde yan yana defnedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Medeni İba'nın sollama yaptıktan sonra TIR'la karşı karşıya geldiği belirtildi.

Kazada hafif yaralanan TIR şoförü M.Ş.A., tedavisinin ardından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen M.Ş.A.'ya çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verilerek yurt dışı yasağı konuldu.

Batman\'da TIR ve kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Batman'da TIR ve kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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