Batman\'da Turşu Kutularında 52 Kilo Skunk Ele Geçirildi

BATMAN'da bir eve yapılan baskında turşu kutularına gizlenmiş 52 kilo 700 gram skunk ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada turşu kutularına gizlenmiş 52 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
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