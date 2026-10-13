Batman\'da üst aramasında eroin ve sentetik uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı

Batman'da üst aramasında eroin ve sentetik uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman Valiliği'ne göre, Narkotik ekiplerince farklı zamanlarda şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üst aramasında eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Batman'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda, farklı zamanlarda şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üst aramalarında bir miktar eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.???????
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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