BATMAN'da polis ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada 175 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent girişindeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 175 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
Son Dakika › Güncel › Batman'da Uyuşturucu İle Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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