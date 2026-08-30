Batman\'daki Yangında İki Ölü

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Batman'da bir spor salonunda çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin, Şaziment Sarıgül (44) ve Emine Yani (42) olduğu belirlendi. Sarıgül ve Yani'nin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde görev yaptığı öğrenildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bayram AYHAN/ BATMAN,