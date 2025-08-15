Batman'dan Ankara'ya Ambulans Uçak Sevkleri

Batman'da 19 aylık bebek ve 20 yaşındaki genç, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğuştan böbrek yokluğu tanısıyla tedavi gören 19 aylık A.B. ve beyin tümörü tedavisi gören 20 yaşındaki M.M'nin ambulans uçakla Ankara'ya nakilleri sağlandı.

A.B. Ankara Etlik Şehir Hastanesine, M.M. ise Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Sevk işlemi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hava Koordinasyon Merkezi (SAKOM) ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.