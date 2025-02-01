Batman'dan Depremzedelere Gönül Atkısı - Son Dakika
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Batman'dan Depremzedelere Gönül Atkısı

Batman'daki öğrenciler, depremzede çocuklar için atkı ördü ve hediyeler hazırladı.

01.02.2025 11:16
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Batman'da köy okulu öğrencileri, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için atkı ördü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çocuklar için geçen yıl iki gönüllü öğretmen öncülüğünde hayata geçirilen "Her Zaman Yanındayım, Gönül Atkısı" projesi devam ediyor.

Beşiri ilçesinin Değirmenüstü köyü ilkokulundaki öğretmen ve öğrenciler de sosyal medyadan gördükleri projeye destek vermek için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesindeki bir anaokulu ile kardeş okul olan Değirmenüstü İlkokulu öğrencileri, depremzede çocuklar için seferber oldu.

Öğrenciler, depremzede çocuklar için ördükleri atkıları, hazırladıkları çeşitli hediyeleri ve yazdıkları mektupları anaokulu öğrencilerine gönderecek.

Okul müdürü Recep Bingöl, AA muhabirine, iki yıl önce 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli çok büyük iki deprem yaşandığını anımsattı.

Depremin ardından ülke genelinde birçok sosyal yardım çalışmasının başlatıldığını belirten Bingöl, iki yıldır gönüllü öğretmen ve öğrenciler tarafından örülen atkılar ile çeşitli hediyelerin deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırıldığını söyledi.

Projenin katlanarak sürdüğünü anlatan Bingöl, şöyle konuştu:

"Proje, gönüllü iki öğretmenimiz koordinatörlüğünde başladı. Bu sene de katılım artarak devam ediyor. Bu sene proje yaklaşık 350 öğretmen ve 3 bin öğrencinin etkileşimi ile devam ediyor. Proje ile çocukların o kötü anılarını hafızalarından silmelerini amaçlıyoruz. Bunun için öğrencilerimizle atkı ördük, çeşitli hediyeler hazırladık. Bunlarla onları mutlu etmeye çalışacağız."

Bingöl, hediyeleri Samandağ ilçesindeki kardeş okul oldukları anaokuluna göndereceklerini bildirdi.

"Ördüğümüz atkılar çok güzel oldu"

4. sınıf öğrencisi Şükran Büzüt de öğretmeni aracılığı ile projeden haberdar olduklarını, arkadaşlarıyla projeye katkı sunduklarını söyledi.

Depremden etkilenen öğrenciler için atkı ördüklerini dile getiren Büzüt, "Ördüğümüz atkılar çok güzel oldu. İnşallah çok güzel bir kış geçirirler, kışın üşümezler. Allah bir daha böyle bir deprem yaşatmasın." dedi.

Öğrencilerden Bünyamin Ekinci ise depremden etkilenen çocuklar için atkı örmeye başladıklarını anlatarak, çocukların üşümemesi için atkı yaptıklarını kaydetti.

Zehra İzel de ördükleri atkıları deprem bölgesindeki çocuklara göndereceklerini aktararak, "İnşallah arkadaşlarımız bir daha böyle bir deprem yaşamazlar ve soğukta kalmazlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'dan Depremzedelere Gönül Atkısı - Son Dakika

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