Batman Diş Hastanesi İnşaatında Sona Yaklaşıldı - Son Dakika
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Batman Diş Hastanesi İnşaatında Sona Yaklaşıldı

Batman Diş Hastanesi İnşaatında Sona Yaklaşıldı
04.08.2025 11:05
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Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hastanesinin inşaatında önemli aşamalar kaydedildi.

Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, modern altyapı ve teknolojik donanıma sahip olacak hastane ile bölgenin ağız ve diş sağlığı alanındaki ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Hastanenin tamamlanmasıyla hem akademik eğitim hem de klinik hizmetler açısından önemli bir merkez olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İdris Demir, hastanenin kaba inşaatının ve dış duvar imalatının tamamlandığını belirtti.

İnce inşaat çalışmalarını planlar doğrultusunda devam ettiğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Dış cephe ısı yalıtım işleri ile iç duvar sıva imalatlarına başlanmış olup cephe kaplama uygulama çalışmaları devam etmektedir. Islak hacimlerde seramik kaplama işlerinde önemli bir aşama kaydedildi. Mekanik-sıhhi tesisat, elektrik-yangın sistemleri, havalandırma ve çatı imalatı çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Fakültemizin yapım ve donatım çalışmalarının tamamlanmasından sonra ağız ve diş sağlığı alanında Batman'ın bölgemizin merkez üssü olması hedefine bir adım daha yaklaşacağız. Hastanemiz aynı zamanda akademik gelişim açısından da önemli bir işleve sahip olacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman Diş Hastanesi İnşaatında Sona Yaklaşıldı - Son Dakika

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