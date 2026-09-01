Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü Aslanlı, Sason İlçe Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü Aslanlı, Sason İlçe Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu

Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü Aslanlı, Sason İlçe Halk Kütüphanesi\'nde incelemelerde bulundu
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Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, Sason İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek Müdür Mutalip Çelik'ten yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kütüphanenin birimlerini gezen Aslanlı, kütüphanelerin öğrencilerin eğitim hayatına ve kişisel gelişimlerine katkı sunduğunu, okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu ve kütüphanenin kısa sürede başarı yakaladığını vurguladı.

Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, Sason İlçe Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

Aslanlı, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mutalip Çelik'ten kütüphanede yürütülen çalışmalar ve sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Kütüphanenin birimlerini gezen Aslanlı, kütüphanenin mevcut durumu ve yürütülen faaliyetleri inceledi.

Aslanlı, kütüphanelerin öğrencilerin eğitim hayatına ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Okuma, araştırma ve bilgiye erişim alışkanlığının yaygınlaştırılmasının önemine değinen Aslanlı, kütüphanenin kısa sürede önemli bir başarı yakaladığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü Aslanlı, Sason İlçe Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü Aslanlı, Sason İlçe Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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