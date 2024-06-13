Batman İlkokulu Öğrencileriyle Gazze'yi Su Baskısıyla Anlattı - Son Dakika
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Batman İlkokulu Öğrencileriyle Gazze'yi Su Baskısıyla Anlattı

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü Köyü İlkokulu öğretmeni Recep Bingöl, öğrencileriyle yaptığı etkinlikte Gazze'deki yaşananları su baskısıyla zemine yansıttı. Bingöl, etkinliğin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

13.06.2024 11:54
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Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü Köyü İlkokulunda görev yapan Recep Bingöl, öğrencileriyle Gazze'de yaşananları "su baskısı"yla zemine yansıttı.

Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü Köyü İlkokulunda sınıf öğretmeniği yapan Recep Bingöl, eğitim verdiği öğrencilerin hayal gücünü geliştirmek ve hayallerini gerçekleştirmek için çeşitli etkinlikler yaparak sosyal medyadan paylaşıyor.

Bingöl, yaptığı açıklamada, merak ettikleri yerleri sorduğu öğrencilerinden Paris, Kapadokya, Gazze ve Kahire gibi yanıtlar aldığını belirtti.

Bunun üzerine öğrencilerinin Eyfel Kulesi, peri bacaları ve piramitlerin silüetlerinin çıkacağı şekilde hazırlayan ve onları ıslatan Bingöl, Gazze'yi de üzerine bomba yağan çocuk ve oyuncaklarla anlattı.

Bingöl, öğrencileriyle yaptıkları etkinliğin görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntü, çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman İlkokulu Öğrencileriyle Gazze'yi Su Baskısıyla Anlattı - Son Dakika

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