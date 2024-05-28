Batman'ın Gercüş ilçesinde Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Kantar köyünde yaşayan Süleyman Y. (53) ve oğlu Zekeriya Y. (10) Dicle Nehri kenarındaki tarlaya çalışmaya gitti.
Süleyman Y, bir süre sonra oğlunun yanında olmadığını fark etti.
Çevrede arama yapan Süleyman Y, Dicle Nehri'nde oğlunun cesedini buldu.
Süleyman Y, oğlunun cenazesini sudan çıkardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri çocuğun boğularak hayatını kaybettiğini belirledi.
İşitme engelli olduğu öğrenilen çocuğun cenazesi Gercüş Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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