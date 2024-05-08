Batman Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Çadır Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Çadır Kurdu

Batman Üniversitesi Öğrencileri Filistin\'e Destek İçin Çadır Kurdu

Batman Üniversitesi Merkez Kampüste bir araya gelen öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla çadır kurdu. Öğrenciler, oturma eylemi yaparak İsrail'in sistemli soykırımına karşı seslerini duyurdu.

08.05.2024 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek için çadır kurdu, oturma eylemi yaptı.

Batman Üniversitesi Merkez Kampüste bir araya gelen öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla çadır kurdu.

Daha sonra oturma eylemi yapan öğrenciler adına açıklama yapan Taha Demir, 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından yapılan sistemli soykırımın sürdüğünü söyledi.

Kadınların, çocukların öldürüldüğünü, hastanelerin hedef alındığını kaydeden Demir, şöyle konuştu:

"Her bir bireyin insanlık onurunun sesi olarak tepki vermesi insan olmanın temel gereksinimlerinden biridir. ABD'de bulunan seçkin üniversitelerde öğrenci ve akademisyenler Gazze'de devam eden İsrail soykırımına karşı onurlu bir direniş başlatmıştır. ABD'de bulunan üniversitelerde başlayan eylemlere bizler de buradan desteğimizi ilan ediyoruz."

Kaynak: AA

Batman Üniversitesi, Filistin, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Çadır Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:13 İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
16:06 Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz’ın cenazesi TBMM’de törenle uğurlanacak Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak
16:05 Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı
15:40 Burak Yılmaz’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz
15:27 Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda 35’nci turda yine sonuç yok Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda! 35'nci turda yine sonuç yok
15:19 Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:44 Kastamonu’da sulama kanalında başı kesilmiş cesedin devamı bulundu Kastamonu'da sulama kanalında başı kesilmiş cesedin devamı bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 16:39:54. #1.11#
SON DAKİKA: Batman Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Çadır Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement