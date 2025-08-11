Batman Yeşilay Şubesince "Akran Zorbalığı ve Siber Zorbalık" konulu söyleşi

Batman Yeşilay Şubesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Akran Zorbalığı ve Siber Zorbalık" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Yeşilay Şubesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce aile yılı söyleşileri kapsamında Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinde "Akran Zorbalığı ve Siber Zorbalık" konulu söyleşi düzenlendi.

Batman Yeşilay Danışmanlık Merkezi Klinik Psikoloğu Tuğçe Tuncay, yaptığı sunumda çocukları siber zorbalıktan korumak için ekran kullanımının yaşa ve süresine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Tuncay, internet ortamında gerçekleşen zorbalığın etkisinin ve yarattığı olumsuz duyguların yüz yüze yapılan zorbalıktan daha ağır olabileceğini kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Zeki Eryarsoy, çocukların okul ve sosyal yaşam alanlarında sıkça zorbalığa maruz kaldığını anlattı.

Akran zorbalığının basit bir çatışma olmadığını kaydeden Eryarsoy, "Uzun vadede depresyon, anksiyete, düşük özgüven ve yetişkinlikte süren travmalara yol açan toplumsal bir sorun. Bugün burada çocukların sessizce taşıdığı bu yükü görünür kılmak ve çözümün bir parçası olmak için bir araya geldik." ifadelerini kullandı.