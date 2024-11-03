Battalgazi'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.58'de merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.