Bayan Kahkaha: Aysel Sezer'in Neşesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayan Kahkaha: Aysel Sezer'in Neşesi

78 yaşındaki Aysel Sezer, makyajı ve renkli kıyafetleriyle huzurevinde neşe saçıyor.

04.11.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da yaşadığı huzurevinde "bayan kahkaha" lakabıyla anılan 78 yaşındaki Aysel Sezer, vazgeçmediği makyajı, renkli kıyafetleri ve şen kahkahası ile etrafına neşe saçıyor.

Zonguldak'ta doğan ve küçük yaşlarda İstanbul'a giden Sezer, 40 yıl yaşadığı bu şehirde kumaş ve deri fabrikalarında çalıştı.

Türk sinemasının usta isimlerinden Filiz Akın ve Türkan Şoray'ın filmlerini izleyip onların giydiği kıyafetlerin benzerini diktirerek giyinip süslenen Sezer, diksiyon olarak da sanatçıları örnek aldı.

Samsun'a yerleşen Sezer, eşinin vefatından sonra Atakum Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamaya başladı.

Renkli giyinmeyi, makyaj yapmayı ve kahkaha atmayı çok seven Sezer, 11 yıldır yaşadığı huzurevinde "bayan kahkaha" lakabıyla tanınıyor.

Sezer, AA muhabirine, giyinip süslenmeyi ve hayatı çok sevdiğini söyledi.

"Burada gördüğüm hürmeti hiçbir yerde görmedim"

İstanbul'da çalıştığı yıllarda arkadaşlarıyla ünlüleri takip edip onlar gibi süslediklerini belirten Sezer, "Rengarenk giyiniyorduk hep. Her gittiğimiz yerde bizi zengin bir aile falan zannediyorlardı, halbuki değiliz. Şimdi halen öyle, benim çok param var zannediyorlar." ifadesini kullandı.

Makyaj yapmadan ziyarete gelenleri dahi karşılamadığını aktaran Sezer, şöyle devam etti:

"Eğer ki o anda hazırlanamayacaksam inmiyorum. Rujumu süreceğim, giyineceğim. Bir de bana daha önceden haber vermeleri lazım bir yere gideceksek, yoksa gitmiyorum. Öyle huylarım var. Etrafımdaki kişilere çok değer veriyorum. Bir de ben buradaki saygıyı, buradaki sevgiyi, burada kestiğim pastayı, burada aldığım çiçeği, burada gördüğüm hürmeti hiçbir yerde görmedim. Burası çok değerli, çok kıymetli. Kapıdan gelen gözünüzün içine bakıyor. Ne kadar sevip sevmediğini anlıyorsun. Karşılıksız sevgi, o kadar güzel bir şey ki. Senden hiçbir şey beklemeden seni seviyor, sayıyor. Bana burada 'cennet kokulu teyzem, kraliçem sultanım, bir tanem, prensesim' neler taktılar. Müdüre Hanım bile 'prenses' der. Allah bin kat razı olsun."

"90 yaşıma da gelsem bu rujumu süreceğim"

Huzurevine gelen kişilerin iltifatlarından çok memnun kaldığını dile getiren Sezer, "Hepsi öğretmen, okumuş, tahsilli. Hepsinin o kadar güzel bakışları var ki. 'Aysel Teyze ne kadar güzelsin, Aysel Teyze ne kadar bakımlısın.' dedikçe benim çok hoşuma gidiyor. Bir bayanın bir bayana iltifat etmesi kadar hoş bir şey yok. Bunlardan çok mutlu oluyorum. Giyinmeyi çok seviyorum. Tahmin ediyorum 90 yaşıma da gelsem bu rujumu süreceğim. Renkli renkli giyineceğim. Yine herkesin karşısına böyle renkli çıkacağım." dedi.

"O bizim neşe kaynağımız"

Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Songül Gürsel ise Aysel Sezer'in çok bakımlı olduğunu belirterek, "Çok güzel giyinir. Makyajsız asla dışarı adım atmaz ve sürekli güler. Hayatın her anından keyif almaya çalışır. Küçücük şeylerle mutlu olmaya çalışır. Gülmeyi, kahkaha atmayı çok seviyor. Biz de ona 'bayan kahkaha' diyoruz zaten. O bizim neşe kaynağımız." diye konuştu.

Gürsel, Sezer'in huzurevinin diğer sakinlerine de çoğu zaman moral verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Aysel Sezer, Zonguldak, Güncel, Makyaj, samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayan Kahkaha: Aysel Sezer'in Neşesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’i öldüren zanlı tanıdık çıktı Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı
11:50 Batman’da polise yumruklu saldırı Ortalık bir anda savaş alanına döndü Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
11:40 Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un ilk hamlesi Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
08:08 Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:57 Jose Mourinho’dan Atilla Karaoğlan’a zehir zemberek sözler Jose Mourinho'dan Atilla Karaoğlan'a zehir zemberek sözler
21:32 Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü
21:11 Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
20:50 Trabzonspor’a üst üste 2 penaltı birden Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden
20:39 Fenerbahçe’nin yıldızı sekerek oyundan çıktı Fenerbahçe'nin yıldızı sekerek oyundan çıktı
20:31 Ege Denizi’nde 5,3 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 14:09:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bayan Kahkaha: Aysel Sezer'in Neşesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.