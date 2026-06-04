Bayburt-Gümüşhane Havalimanı İncelendi - Son Dakika
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Bayburt-Gümüşhane Havalimanı İncelendi

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı İncelendi
04.06.2026 18:11
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın yapımını yerinde değerlendirdi.

BAYBURT-GÜMÜŞHANE HAVALİMANI'NI YERİNDE İNCELEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gümüşhane'de AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından Tekke beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yapımı süren Bayburt- Gümüşhane Havalimanı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Uraloğlu, açıklamalarda bulundu.

'UÇUŞ TRAFİĞİ ORTALAMASININ 2 KATINI AŞTIK'

Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda günlük 5 bin 200 uçuş trafiği yaşandığını ifade ederek, "22-31 Mayıs tarihleri arasında havalimanlarımızda 51 bin 962 uçak trafiğiyle 7 milyon 617 bin yolcuya hizmet sunduk. Bu 10 günlük süre zarfında günlük ortalama 5 bin 200 uçuş trafiğiyle; 2 bin 500'lerde olan Türkiye uçuş trafiği ortalamasının 2 katını aştık. Özellikle 31 Mayıs tarihinde, İstanbul Havalimanımızda bin 730 uçuşla açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza attık ve bu tek rekorumuz değildi. Ulaştırma altyapımıza yaptığımız dev yatırımlar, sadece birer yol veya köprü olmanın çok ötesinde, milletimizin hayatına doğrudan dokunan, ekonomimizi canlandıran ve birlik beraberliğimizi pekiştiren eserler haline gelmiş. Aynı günlerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 189 bin araç geçişiyle yeni bir zirveye ulaşılırken; Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Ankara-Niğde Otoyolu'nda ve en son hizmete açılan Aydın-Denizli Otoyolu'nda rekor düzeyde araç yoğunlukları yaşandı. İşte bu rekorlar, AK parti hükümetlerinin ulaştırmaya bakışındaki isabetli vizyonun, kararlılığın ve dev yatırımların eseridir" dedi.

'YILDA 2 MİLYON YOLCUYA HİZMET EDECEK'

Bakan Uraloğlu, "Bu vizyoner bakış açımızla Doğu Karadeniz'de de ülkemizin 5'inci bölgesel havalimanı olacak Bayburt-Gümüşhane Havalimanımızı yükseltiyoruz. Bildiğiniz üzere Türkiye'yi; Rize-Artvin, Ordu-Giresun ve Çukurova Uluslararası Havalimanları gibi birden fazla şehre hizmet sunan bölgesel havalimanıyla biz tanıştırdık. Bölgesel havalimanları ile her şehre ayrı bir havalimanı yapmak yerine, stratejik noktalara konumlandırılan tesislerle geniş bir bölgeyi kapsayarak; ülkemiz kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağladık. Şimdi Bayburt-Gümüşhane Havalimanımız, bu zincirin en yeni ve en sağlam halkası olarak bölgemizin kalkınmasında yeni bir mihenk taşı haline geliyor. Köse-Bayburt kara yolu üzerinde, Gümüşhane'ye 59 kilometre, Bayburt'a 42 kilometre mesafede stratejik bir konuma sahip olan bu havalimanımızı, yılda 2 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede inşa ediyoruz. Tamamlandığında, bölgenin sosyoekonomik yapısını güçlendirecek ve çevre illerle birlikte geniş bir coğrafyaya da hizmet sunacak" diye konuştu.

'DEV YATIRIMLARIMIZ KARARLILIKLA İLERİLİYOR'

Bakan Uraloğlu, "Havalimanımızın altyapı çalışmalarında; 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki ana pisti ile 300 metreye 120 metre genişliğindeki apronunu ve 265 metre uzunluğundaki taksi yolunu inşa ettik. Bu altyapı, bölgenin havacılık ihtiyaçlarını karşılayacak modern ve güvenli bir temel oluşturdu. İnşallah bu yıl bitmeden hizmete açmayı planladığımız havalimanımız, bölgenin çehresini değiştirerek, Bayburt'un ve Gümüşhane'nin tarihi dokusunu, doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini dünyaya taşıyacak bir kapı olacaktır. Aynı şekilde Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın yanı sıra bölge için çok önemli bir ulaşım projesi olan Kop Tüneli gibi diğer dev yatırımlarımız da kararlılıkla ilerliyor. İnşallah, 7 Haziran'da Gümüşhane'de yapılacak seçimde de Tekke beldesinde Cumhur İttifakı'nın adayı mevcut belediye başkan vekilimiz Kemalettin Demirkıran'a tekkeli hemşerilerimizin güçlü bir destek vereceğine inanıyorum. Milletimizin ferasetiyle bu hizmet zinciri kesintisiz devam edecek, Gümüşhane'miz nice eserlere kavuşacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bayburt-Gümüşhane Havalimanı İncelendi - Son Dakika

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