Bayburt'ta Düşen Uçakta Arama Kurtarma Çalışmaları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bayburt-Rize- Erzurum sınır hattında düşen uçağa ilişkin gece boyunca arama kurtarma çalışmaları yapıldığını, sabah saatlerinde de uçağa ulaşıldığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanarak Rize'ye giden ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir uçağın dün saat 18.18'de Erzurum-Rize arasında düştüğü bilgisinin alındığı belirtildi.

Olay yerine Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin ve Erzincan AFAD ekiplerinden 14 araç, 4 dron, 57 personel yönlendirildiği aktarılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığından 2 kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığından 2 keşif uçağı, 110 personel ve arama köpekleri, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1 İHA, 2 araç, 5 personel, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri, sivil toplum kuruluşlarından ise 6 araç ve 34 personelin yönlendirildiği ifade edildi.

Sabah saatlerinde düşen uçağa ulaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Termal ve gece görüş kameralı dron ve hava araçları ile ihbarın alındığı bölgede gece boyunca arama kurtarma çalışmaları sürdürülmüş olup, sabah saatlerinde düşen uçağa ulaşılmıştır. Uçakta pilot konumunda olan vatandaşımızın maalesef hayatını kaybettiği tespit edilmiştir, yolcu konumunda olan vatandaşımız ise yaralı olarak kurtarılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı olarak kurtarılan vatandaşımıza acil şifalar dileriz."