 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bayburt'ta Yapılan 112 Acil Çağrılarının Yüzde 67'si Asılsız Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburt'ta Yapılan 112 Acil Çağrılarının Yüzde 67'si Asılsız Çıktı

Bayburt'ta bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların yüzde 67'sinin asılsız olduğu bildirildi. Merkez Müdürü Burhan Yıldızoğlu, asılsız çağrıların özellikle bilgi amaçlı arayanlar ve çocuklar tarafından yapıldığını belirtti. Merkez, asılsız çağrıları azaltmak için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Bayburt\'ta Yapılan 112 Acil Çağrılarının Yüzde 67\'si Asılsız Çıktı
29.12.2023 - 17:03,  Güncelleme: 17:03
Abone Ol

Bayburt'ta bir yılda 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların yüzde 67'sinin asılsız çıktığı bildirildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Burhan Yıldızoğlu, AA muhabirine, vatandaşların, birden fazla kurumu ilgilendiren acil olaylarda 112'yi tuşlayarak ulaştıkları merkezde sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve orman birimlerinin uzman personelinin 7 gün 24 saat görev yaptığını söyledi.

Personelin çok sayıda asılsız çağrıyla karşılaştığını belirten Yıldızoğlu, "Özellikle bilgi amaçlı arayanlar yoğunluk oluşturuyor. Örneğin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün numarasını soranlar oluyor, yine muhtarlık telefon numaralarını soranlar oluyor. Bunlar acil çağrı olmayıp, acil çağrı olanlara da engel teşkil ediyor." dedi.

Yıldızoğlu, özellikle ilk ve ortaokul çağındaki çocukların merkezi gereksiz yere aradığına işaret ederek, "Vatandaşlarımız akıllı saatlerini çocuklara verdiğinde, çalışıp çalışmadığını denemek için 112'yi aradıklarını görüyoruz." diye konuştu.

Merkeze, çok sayıda ilginç olarak nitelendirilebilecek çağrılar geldiğini de anlatan Yıldızoğlu, şunları kaydetti:

"Alkollü vatandaşlarımızın bulunduğu ortamlardan şikayetçi olması, birkaç kişinin aynı çağrı üzerinde devamlı araması gibi çağrılar var. Yine mezarlıkta etrafında ölülerin olduğunu söyleyen vatandaşımız aramıştı. Bu vatandaşımızı araştırdığımızda alkollü olduğunu ve mezarlıktan aradığını öğrendik. Bu da gelen çağrılarımız arasında ilginç vaka olarak kayıtlara geçti. Rusya- Ukrayna savaşı olduğu dönemde Genel Kurmay Başkanı'nın numarasını alarak oraya gitmek isteyen bir vatandaşımız oldu. Ayrıca Filistin ve İsrail savaşında yine bir vatandaşımız Filistin için kan bağışında bulunup bulunamayacağını sordu."

Yıldızoğlu, asılsız çağrıları en aza indirebilmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "İlimizde yüzde 67 oranında asılsız çağrı geldi. Özellikle okullarımızda tanıtım faaliyetlerimizle bunu en aza indirmek için çalışma yaptık, sonuçları da almaya başladık. Sizin için acil olamayan 112 acil çağrı numarası, başka bir vatandaşımız için acil çağrı numarasıdır. Bunu tüm vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Jandarma, İtfaiye, Bayburt, İtfaiye, Güvenlik, Doğal Afet, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt'ta Yapılan 112 Acil Çağrılarının Yüzde 67'si Asılsız Çıktı - Son Dakika


17:30
Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02
16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50
Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:19
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:18
Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:00
Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt

Son Dakika
17:30 Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50 Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:18 Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:19 Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:00 Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:50 Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 17:52:47. #1.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Yapılan 112 Acil Çağrılarının Yüzde 67'si Asılsız Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement