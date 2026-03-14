Bayburt\'un Lor Dolması: Özel Günlerin Lezzeti

Bayburt'un coğrafi işaretli lezzetlerinden lor dolması, özel günlerin vazgeçilmez yemeği olarak hem göze hem de damağa hitap ediyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Bayburt'un coğrafi işaretli yemeklerinden lor dolmasının yapımı anlatıldı.

Kentin önde gelen lezzetleri arasında bulunan ve 2017'de coğrafi işaret alan lor dolması, yöre halkı tarafından uzun yıllardır yapılan ve severek tüketilen bir ana yemek olma özelliği taşıyor.

Yemeğin yapımında kullanılan "evelik" otu da yörede aynı zamanda "efelek", "labada", "develek" gibi isimlerle biliniyor.

Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi yöresel yemek ustası Elif Kalkan, lor dolmasının bahar aylarında toplanan "evelik" bitkisinin yaprağıyla yapıldığını söyledi.

Kalkan, lor dolmasının özel günlerde daha çok tercih edildiğini belirterek, "Dolmamızın içini hazırlarken bir baş soğanı sıvı yağda kavurup bulgurunu katıp sütle beraber pişiriyoruz. Piştikten sonra taze lorumuzu, kaymağımızı, tereyağımızı, yeşil soğanımızı koyup yoğuruyoruz. Hazır olan içimizi evelikle buluşturup sarıyoruz." diye konuştu.

Yağlanmış tepsiye konulan dolmaların daha sonra fırında pişirildiğini vurgulayan Kalkan, üzerine tereyağı da eklenmesinin ardından servis edildiğini kaydetti.

Lor dolması için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (4 kişilik)

1 kilogram temizlenmiş "evelik" otuYarım litre kaynar su1 kilogram lor peyniri200 gram yemeklik doğranmış kuru soğan200 gram kaymak50 gram tereyağı10 gram tuz1 demet yeşil soğanYapılışı

1. Evelik yaprakları yumuşaması için kaynar suda bir taşım haşlanır.

2. 10 gram tereyağı ile soğanlar kavrulur, üzerine bulgur ve tuz eklenir.

3. 350 mililitre su veya süt eklenerek suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirilir.

4. Lor bir kaba alınarak içerisine süt kaymağı ve haşlanmış bulgur karışımı eklenerek harmanlanır. Karışıma isteğe bağlı olarak doğranmış yeşil soğan da eklenir.

5. Bu karışım sıkılarak yaprağa sarılır. Yağlanmış tepsiye düzgün bir şekilde dizilir, üzerine 150 mililitre su ilave edilerek 180 derece sıcaklıktaki fırında pişirilir.

6. Servis yaparken üzerine tereyağı eritilerek dökülür.

Kaynak: AA

Advertisement
