Bayhan, \'100 kişiden 94\'ü sendikasız\' diyerek Bakan Işıkhan\'ın sunumunu eleştirdi

(TBMM) - EMEK Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sunumunu eleştirerek, işçi sağlığı ve güvenliği denetimlerinin yetersizliğine, sendikalaşma oranlarının gerilemesine ve işçilerin çalışma koşullarına dikkati çekti. Bakanlığın sunumunda iş cinayetleri, grev ve toplu sözleşme haklarından yararlanan işçi sayısı ile açlık ve yoksulluk sınırı verilerinin yer almadığını belirten Bayhan, "Gerçek şu ki 100 kişiden 94'ü sendikasız" dedi. Bayhan, Bakan Işıkhan'a "Emeğin kanını emen, adına sermaye denen vampirin borusunu öttürmekten vazgeçin" diye seslendi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor. Komisyonda söz alan EMEK Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Bakan Vedat Işıkhan'ı sunumu üzerinden eleştirdi. Bayhan, şöyle konuştu:

"Çalışma demek emek demektir, Sayın Bakan. Biraz Türkçe bilen herkes bunu da bilir. Ama sizin 22 sayfalık sunumunuzda tek bir yerde emek kavramı geçiyor. Yani işin daha ABC'sinde sermayenin safında durduğunuzu ilan ediyorsunuz. Onun için de estirdiğiniz sermaye terörü açısından tam bir itirafname hazırlamışsınız. Eksiği var, fazlası yok. Fazlası yok. 'Ucuz emek sömürüsü yoğunlaşacak. MESEM'ler çoğalacak. Çocuk emeği ve genç iş gücü sömürüsü artacak. Fabrikalarda baskı, mobbing, aşağılama sürecek. İş cinayetleri, çocuk işçi ölümleri çoğalacak. Yani özünde sermaye terörü büyüyerek devam edecek' diyorsunuz.

"GREV VE TOPLU SÖZLEŞME HAKLARINDAN YARARLANABİLEN İŞÇİ SAYISI YOK"

Sunumunuzda Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon iş yeri var diyorsunuz. Bunların 1 milyonu tehlikeli ve çok tehlikeli durumda. Hem bu iş yerlerinin bilfiil denetlenmesinin mümkün olmadığını söylüyorsunuz hem de iş müfettişlerinin sayısını sürekli düşürüyorsunuz. Şimdi de 875'e düşürmüşsünüz. Bir de bunun için takdir bekliyorsunuz. Raporlarınızda 5 bin 573 denetim yaptığınızın bilgisi var. Bin 549'unda ceza yazmışsınız. Yani bu orana göre bile mevcut iş yerlerinin yaklaşık üçte birinde suç işleniyor. Bu arada büyük holdinglerin, tekellerin kapısından bile içeri girmiyorsunuz ya da giremiyorsunuz. Yani ben sermaye teröründen geçilmiyor diyorum. Siz de 'Doğrudur, bu devam edecek' diyorsunuz. Peki, sermaye terörü belgenizde olmayan neler var? Çok önemli birkaç başlığı hatırlatayım. İş cinayetlerinde ölen işçi kardeşlerimiz ve iş cinayeti davaları yok. Verdiğiniz sendika yetkilerine itiraz davalarının bilgisi bile yok. Grev ve toplu sözleşme haklarından yararlanabilen işçi sayısı yok. Açlık ve yoksulluk sınırı istatistikleri yok.

BAYHAN'DAN BAKAN IŞIKHAN'A YEMEK ÖNERİSİ: TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ YÖNETİCİLERİYLE...

Size bir önerim var, Sayın Bakan. Türk-İş ve Hak-İş'in saray dostu yöneticileriyle lüks bir restoranda, halkın parasıyla, iyi bir yemek yiyin. O arada bütün bu istatistikleri size versinler. Eksik de olsa onlar da var. Belki ilginizi çeker. Bakın, 2002 istatistikleriyle oynayıp durmuşsunuz. Ama işçilere gelince, işçilerin sendikalaşma oranına gelince 2013'ü temel almışsınız. Onu da niye diye düşündüm. '2002'yi niye temel almıyorsunuz?' diye düşündüm. O zaman baktık ki sendikalaşma oranı yüzde 59'larda görünüyor. Sakın bunun için olmasın? Ama aynı cümlede kamu yöneticilerine gelince başka bir iş tarihi yine 2002 olmuş. Hem de bunu aynı paragrafta yapıyorsunuz. Oysa sendikalaşma oranı sizin kayıtlarınıza göre bile üç yıldır geriliyor. Yüzde 15,2'den yüzde 13,8'e düştü. Gerçek şu ki 100 kişiden 94'ü sendikasız.

"EMEĞİN KANINI EMEN, ADINA SERMAYE DENEN VAMPİRİN BORUSUNU ÖTTÜRMEKTEN VAZGEÇİN"

Sizin gibilerin yüzünden istatistik biliminin tarihi yalancıların bilimi olarak geçsin. Gelelim dilinizden düşürmediğiniz sosyal diyalog meselesine. Bunu kimden öğrendiniz, nasıl öğrendiniz? Bilemiyorum ama yanlış öğrenmişsiniz. Çağdaş, modern çalışma düzeninin esasını belirlediğini söylüyorsunuz. ya bu laflar, 250 yıldır kapitalistlerin, burjuva iktisatçıların, sosyologların, burjuva siyasetçilerin ve sendika bürokratlarının ağzından düşürmedikleri laflar. Pişirip pişirip önümüze getiriyorsunuz. Madem sosyal gerçeklere çok meraklısınız, bakanlığınızın kapısına gelen ve işçi katliamlarının hesabının sorulmasını isteyen aileleri, aylarca muhatap bulamayan ya da sendikaya üye oldukları için işten atılan işçileri niye içeri almıyorsunuz? Grev alanlarına niye gitmiyorsunuz, Sayın Bakan? Kademeli emeklilik isteyenlerle, çırak ve staj mağdurlarıyla, 'Mezarda emeklilik istemiyoruz' diyenlerle, onların temsilcileriyle niye görüşmüyorsunuz? Kapınıza kadar gelip eylem yapıyorlar, randevu bile vermiyorsunuz. Yoksa sosyal diyalog deyince aklınıza foncular mı geliyor? Onlarla mı sosyal diyalog yapıyorsunuz? Onun için sosyal diyalog nutuklarını bırakın. Emeğin kanını emen, adına sermaye denen vampirin borusunu öttürmekten vazgeçin. Geçen yıl bu komisyonda size on binlerce işçinin imzasıyla barajsız sendika, yasaksız grev ve güvenceli işi içeren bu başlıkta bir kanun teklifi getirmiştik. Ne demiştiniz? 'Bize sunmayın. Kendi masanızın üstünde bırakın.' Meclis kayıtlarına böyle geçti. Emek karşısındaki gerçek tutumunuz aslında buydu. Onun için bir kez daha diyorum ki böyle bir bakanın o konuda bir kez daha düşünmesi lazım."