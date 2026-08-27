Bayındır'da 20 çocuk için sünnet şöleni
İzmir Bayındır'da hayırseverlerin desteğiyle yeni düğün salonunda 20 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi. Belediye Başkanı Davut Sakarsu, 2 bin kişilik salonun açılışını da yaptıklarını belirtti.
İzmir'in Bayındır ilçesinde hayırseverlerin katkısıyla 20 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.
Bayındır Belediyesi öncülüğünde, yeni yapılan düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Davut Sakarsu, ilçenin hem düğün salonu hem de çok amaçlı sosyal tesisi ihtiyacını giderdiklerini söyledi.
Sakarsu, açılışını yaptıkları 2 bin kişilik salonda 20 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bayındır İlçe Müftüsü Muhammet Meral'ın yaptığı duanın ardından çocuklar eğelenceli vakit geçirdi.
Kaynak: AA
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