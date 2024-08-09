Baykar, Adıyaman'da depremzedelere konut teslimatına başladı - Son Dakika
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Baykar, Adıyaman'da depremzedelere konut teslimatına başladı

Baykar, Adıyaman\'da depremzedelere konut teslimatına başladı

Baykar'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da tamamladığı konutlar, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, projenin sonuna yaklaşıldığını ve Adıyaman etabında tamamlanan dairelerin anahtarlarının teslim edildiğini açıkladı.

09.08.2024 20:41
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Baykar'ın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 3 ilde yaptırdığı konutlardan Adıyaman'da tamamlananlar hak sahiplerine teslim ediliyor.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta başlattığımız 1012 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık. 349 hanelik Adıyaman etabımızda tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladık. Allah bir daha böylesi felaketlerle bizleri sınamasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Baykar, Adıyaman'da depremzedelere konut teslimatına başladı - Son Dakika

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