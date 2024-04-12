Baykar toplu konutları yaza tamamlanacak
Onikişubat ilçesindeki Önsen - Kurtlar - Cüceli bölgesi deprem konutlarının yeni adresi oldu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Baykar tarafına yapımına başlanan toplu konutlar yükselmeye devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Onikişubat ilçesinde de deprem konutları hızla yükseliyor. Kahramanmaraş'ta halk arasında Batı köyler olarak adlandırılan Önsen, Kurtlar ve Cüceli Mahallelerinin bulunduğu bölgelerde deprem konutları yapılıyor.
Bir yandan depremzedeler yeni yuvalarına kavuşurken bir yandan da inşaat çalışmaları sürüyor. Baykar deprem konutlarında ise inşaat çalışmaları sürüyor. Bölgeye bin adet yapılması planlanan inşaatlar yükseldi. Dron ile görüntülenen bölgedeki konutlar tamamlandığında depremzedelerin yeni yuvası olacak.
Depremzede Muhammet Kılıçsallayan, "Malum felaketin üzerinden bir yıl geçti ve burukta olsa Ramazan Bayramı'nı idrak etmeye çalışıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin gerçekten inşaatlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Ancak hala konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlar var. Temennimiz şuanda burada bulunduğumuz yer Önsen ve Kurtlar bölgesindeki Baykar ve TOKİ konutlarının olduğu yer. Bir an önce bunların tamamlanıp hızlandırılarak insanların kalıcı konutlara yerleşmesini temenni ediyoruz. Bu güzel bayram gününde temennimiz budur. Devletimiz güçlüdür biliyoruz. Bu bölgede Baykar konutları da var ve biz minnettarız. Deprem bölgesinde depremzedeler olarak Selçuk Bayraktar ve ekibine teşekkür ederiz" dedi.
Deprem dönemi ve sonrasında yapılan çalışmaları da anlatan Kılıçsallayan, "Ben aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı AKUP ekip lideriyim. Biz tabi ekip olarak hepimiz de depremzedeyiz ve şehir dışından gelen ekip arkadaşlarımız ile birlikte çadır kentlerin kurulumu ve daha sonra konteyner kentlerin kurulumunu üstlendik. Diğer bütün insanlara yapılacak insani yardımlar, pisiko-sosyal yardımlar ve AŞ evleri gibi elimizden geldiğince karınca kararınca yardımlaştık. Halen de devam ediyoruz. Bu süreçte dersler aldık. Biz de bakanlıkların ortak protokelleri ile 100 bin kamu personelinin eğitilmesi ile eğitim programına başladık. AFAD ile beraber eğitim programını yürütüyoruz. Şuan her hafta boş geçmeden 30'ar gruplar halinde 48 saatlik 6 gün süren deprem arama kurtarma çalışmalarına başladık ve hedefimiz 10 bin personelimizi Ağustos ayına kadar eğitimini tamamlayıp görev alabilecek duruma getirebilmektir" diye konuştu.
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