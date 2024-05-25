Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Fergani Uydusu'nun ateşleme testinden fotoğraflar paylaştı - Son Dakika
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Fergani Uydusu'nun ateşleme testinden fotoğraflar paylaştı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Fergani Uydusu\'nun ateşleme testinden fotoğraflar paylaştı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Fergani uydusunun hidrojen peroksit uzay motorunun ateşleme testinden fotoğraflar paylaştı. Fergani Uzay'ın Üst Yöneticiliği (CEO) görevini de üstlenen Bayraktar, Fergani uydusunun testiyle ilgili heyecanını dile getirdi. Fergani Uzay, ticari amaçla ürettiği uydular ve özgün itki teknolojileriyle uzay endüstrisinde hizmet veriyor. İlk uydularını bu yıl uzaya fırlatacak.

25.05.2024 09:43
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Fergani uydusunun hidrojen peroksit uzay motorunun ateşleme testinden fotoğraflar paylaştı.

Fergani Uzay'ın Üst Yöneticiliği (CEO) görevini de üstlenen Bayraktar, konuya ilişkin X'ten yaptığı paylaşımda, "Fergani uydumuzun hidrojen peroksit uzay motorunun ateşleme testi. Bütün ekip heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Fergani uydusunun testiyle ilgili kızı Aybike'nin kendisine " Baba, beni buraya bu kadar basit bir şey için mi getirdin?" sorusunu sorduğunu belirterek, TEKNOFEST kuşağının çıtasının çok yukarıda olduğunu vurguladı.

Fergani Uzay Teknolojileri Bilişim Sanayi ve Ticaret AŞ, 2022 yılında kuruldu. Fergani ticari amaçla ürettiği uydular, bu uydularda kullanılan komponentler, faydalı yükler ve özgün itki teknolojilerle geliştirilen yörünge transfer araçları ile uzay endüstrisinde hizmet veriyor.

Fergani Uzay ilk uydularını bu yıl uzaya fırlatacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Fergani Uydusu'nun ateşleme testinden fotoğraflar paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Fergani Uydusu'nun ateşleme testinden fotoğraflar paylaştı - Son Dakika
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