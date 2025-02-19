Bayrak Apartmanı'nda 'Az Hasarlı' Tespiti Can Kaybına Neden Oldu - Son Dakika
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Bayrak Apartmanı'nda 'Az Hasarlı' Tespiti Can Kaybına Neden Oldu

Malatya'daki Bayrak Apartmanı'nın 2020 tarihli deprem sonrası 'az hasarlı' olarak raporlanması, 6 Şubat depremlerinde yıkılmasına ve 15 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Uzmanların ek raporları, binanın 'orta hasarlı' olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

19.02.2025 17:17  Güncelleme: 18:04
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(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 15 kişinin hayatını kaybettiği Bayrak Apartmanı için 24 Ocak 2020 tarihindeki Elazığ depremi sonrası "az hasarlı" raporu düzenlendiği, Yeşilyurt Kaymakamlığı'ndan alınan belgede ise "Kolon kirişlerinde çatlak var. Taşıyıcı sistemi yüzde 95 hasarlı" tespitinin yer aldığı ortaya çıktı. Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan ek bilirkişi raporunda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 'az hasarlı' değerlendirmesinin doğru bir yaklaşım olmadığı belirtilerek "Orta hasarlı olarak değerlendirilip gerekli güçlendirme yapılsaydı en azından can güvenliğini sağlayacak duruma getirilerek binanın göçmesi söz konusu olmayacaktı" denildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi'nde bulunan 2001 yılında yapımı tamamlanan 5 katlı Bayrak Apartmanı'nın ilk depremde yıkılması sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Bayrak Apartmanı ile ilgili dava dosyasında statik proje müellifi ve fenni mesul Necip Selçuk, yapı sahibi Vahap Güler, İnşaat Mühendisleri Odası'ndan onay yapan Mehmet Gündüz ve Bülent Yeroğlu ile projeyi onaylayan dönemin Malatya Belediyesi'nde çalışan Alper Yiğit ve Berkan Samanlıoğlu, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla yargılanıyor.

İddianamede, deprem sonrası hazırlatılan bilirkişi raporuna göre, "Bayrak Apartmanı isimli binanın mevcut taşıyıcı elemanlarının donatı detaylandırmasında yetersizlikler, projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik sonucu binanın meydana gelen deprem nedeni ile yıkıldığı" bilgisi yer aldı.

"Az hasarlı"

Dava dosyasındaki belgeye göre; Bayrak Apartmanı, 24 Ocak 2020 depremi nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü kayıtlarında "az hasarlı" olarak görünüyor. Aynı belgede söz konusu hasar durumunun "itiraz tespiti" sonucu oluştuğu aktarılırken, hasar raporunun açıklama bölümünde ise "Saplama kiriş birleşim yerlerinde derin çatlaklar var. Merdiven dairesinde sıva dökülmeleri ve çatlaklar oluşmuştur. Binada her katta 4 daire var, sadece 1 dairenin altı bodrum kat diğer dairelerin altı dolgu olarak inşa edilmiş. Bodrum kattaki kolonlarda çatlak yok ancak dolgu zeminin üstündeki zemin kat kolonlarında derin çatlakla oluşmuştur" ifadeleri yer alıyor.

"Kolon kirişlerinde çatlak var. Taşıyıcı sistemi yüzde 95 hasarlı"

Yeşilyurt Kaymakamlığı'ndan avukatlar tarafından üst yazıyla alınarak mahkemeye sunulan ve 24 Ocak 2020 tarihli Elazığ- Sivrice depreminde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hasarlı binaları gösteren listede Bayrak Apartmanı da yer alıyor ve karşısında hasar bölümünde yer alan tespitte,  "Kolon kirişlerinde çatlak var. Taşıyıcı sistemi yüzde 95 hasarlı" deniliyor.

"'Az hasarlı' tespiti yapılmasaydı binada göçme söz konusu olmayacaktı..."

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan ek bilirkişi raporunda şu ifadeler yer aldı:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kayıtlarında, 24 Ocak 2020 tarihli Elazığ depremi sonrası dava konusu yapı için kesin hasar tespit sonucu 'az hasarlı' olarak belirlenmiştir. 11 Eylül 2023 tarihli teknik rapor uzman görüşünde, dava konusu olan Bayrak Apartmanı'nın 24 Ocak 2020 tarihli Elazığ Sivrice depreminden sonra hasar tespit sırasında çekilen fotoğraf ve rapor üzerinde yapılan değerlendirmesinde; binada tespit edilen hasarlar sonucunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın görevlendirmiş olduğu teknik elemanların bina için 'az hasarlı' değerlendirilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığı ve yapının 'orta hasarlı' olarak değerlendirilmesi gerekli olduğu, Elazığ Sivrice depreminde 'orta hasarlı' olarak değerlendirilip performans analizi yapılarak yapının davranışı incelenerek değerlendirme yapmış olsaydı yani bina güçlendirilerek depreme karşı dayanım artırılarak en azından can güvenliği sağlayacak duruma getirilerek binanın göçmesi söz konusu olmayacaktı kanaati belirtilmiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayrak Apartmanı'nda 'Az Hasarlı' Tespiti Can Kaybına Neden Oldu - Son Dakika

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