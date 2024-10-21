Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Muhtarlarla Buluştu

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Muhtarlar Günü dolayısıyla 24 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek, mahallelerin ihtiyaçlarını dinledi ve iş birliği vurgusunda bulundu.

21.10.2024 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Muhtarlar Günü dolayısıyla 24 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Muhtarların gününü kutlayarak, mahallelerin ihtiyaçlarını, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Önal; birlik, beraberlik ve dayanışma içinde tüm sorunların üstesinden gelinebileceğini belirtti. Önal, "Vatandaşlarımızın taleplerini muhtarlarımızdan dinleyerek güçlü bir iş birliği kurmak istiyoruz ve tüm sorunları yerinde tespit ederek imkanlarımız dahilinde çözüme kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Havuz Kafe'de gerçekleştirilen toplantıya katılan 24 mahalle muhtarı, mahallelerdeki öncelikli ihtiyaçları dile getirdi. Başkan Önal, her mahalleye eşit ve adil hizmet götürmeyi öncelik haline getirdiklerini ifade etti.

"Bayraklı'mız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Muhtarların mahallelerdeki vatandaşların sesi olduğunu vurgulayan Başkan Önal, şöyle konuştu:

"Muhtarlarımızdan gelen geri bildirimlerle vatandaşın sesine kulak verecek, her mahallenin ihtiyaçlarını hızlıca karşılayacağız. Mahallelerimizin geleceği için dayanışma içinde birlikte çalışacağız. Bu iş birliği sayesinde Bayraklı'da daha güçlü bir yerel yönetim anlayışı oluşturacağız. Bayraklı'ya daha güçlü ve verimli bir hizmet sunmak için kentsel dönüşüm zorunlu. Dönüşüm projelerinin sürdürülebilir olması için de vatandaşlara düşük faizli kredi olanaklarının artırılması gerekiyor. Bayraklı'nın gelişim alanlarını ve rezerv bölgelerini hızla hayata geçirmek için finansal desteğin sağlanması kritik önem arz ediyor. Bu desteği alırsak projeleri hızla tamamlayabiliriz. Daha yaşanılabilir modern ve güzel bir Bayraklı için belediye olarak her zaman sahadayız ve ilçeye en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Tüm zorluklara rağmen Bayraklı'mız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Daha güzel bir Bayraklı'da yaşamak ve yaşatmak için hep birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız."

Muhtarlardan iş birliği sözü

Toplantıda muhtarlar, Bayraklı'ya yapılacak her hizmette belediyeyle iş birliği içinde olacaklarını belirtti. Muhtarlar, "Mahallelerimiz için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Belediyenin mali sıkıntılarına rağmen, her türlü sorunla mücadele edeceğinize inanıyoruz" diyerek destek mesajı verdi.

Kaynak: ANKA

Muhtarlar Günü, Yerel Yönetim, İrfan Önal, Bayraklı, Belediye, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
03:29 İş makinesine çarparak alev alan otomobildeki 5 kişi feci şekilde can verdi İş makinesine çarparak alev alan otomobildeki 5 kişi feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 18:10:08. #1.13#
SON DAKİKA: Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.