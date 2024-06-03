Bayraklı Belediyesi Kurban Satış Yeri Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Kurban Satış Yeri Hazırlıklarını Tamamladı

Bayraklı Belediyesi Kurban Satış Yeri Hazırlıklarını Tamamladı

Bayraklı Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Doğançay'daki kurban satış yerinde hazırlıklarını tamamladı. İlgili birimlerde görevli ekipler, hayvanların kontrollerini gerçekleştirerek aşı durumlarını inceledi. Alan, 24 saat hizmet veren banyo, tuvalet, su ve elektrik hizmetleriyle donatıldı. Belediye ekipleri düzenli olarak alanı temizleyerek dezenfekte ediyor.

03.06.2024 17:08  Güncelleme: 17:12
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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Doğançay'daki kurban satış yerinde hazırlıklarını tamamladı. Bayraklı Belediyesi  Temizlik, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri müdürlüklerinde görevli ekipler alanı kullanıma hazır hale getirirken, Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü de İlçe Müftülüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetim ve kontroller yaptı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise önleyici kolluk devriyeleri ile alanının güvenliğini sağlıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden Bayraklı'ya gelen satıcılara elektrik, su, tuvalet, duş, ilaçlama ve temizlik gibi konularda hizmet veriliyor.

Kurban Bayramı öncesi Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesinde Doğançay kurban satış yerinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilgili birimlerde görevli ekipler, gerekli hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile müftülük ekipleri, hayvanların tüm kontrollerini gerçekleştirerek aşı durumlarını inceledi, gerekli belgelerini kontrol etti.

7/24 saat hizmet

Satıcıların kullanımı için alanda bulunan sabit banyo ve tuvaletler düzenli olarak temizlenirken, 24 saat sıcak su ve elektrik hizmeti veriliyor. Belediye ekipleri, ayrıca günlük su kullanımları için de satış ve kesim alanına su temini yaparak tankerlerle de ek hizmet veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekibi kurban satış yerini her gün bulaşıcı hastalıklara ve haşerelere karşı düzenli olarak dezenfekte ediyor. Toplum sağlığı için düzenli olarak alanı temizleyen belediye ekipleri, sık sık da sulama yapıyor.

Ekipler bayramda sahada olacak

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Ekiplerimiz bayram öncesi kurban satış ve kesim yerlerinde hazırlıklarını tamamladı. Nöbetçi ekiplerimiz de bayram süresi boyunca alanda görev yapmaya devam edecek. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilirler" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi Kurban Satış Yeri Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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