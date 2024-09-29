Bayraklı Belediyesi\'nden Renkli Sokak Şenliği

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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, çocuklar ve aileleri için Sokak Şenliği düzenledi. Çeşitli etkinliklerle festivale dönüşen şenlikte; kukla gösterileri, palyaço performansları, eğitici atölyeler ve sportif oyunlarla çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Çocuklarımızı bilim, sanat ve sporla bir araya getirerek, gelişimlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur" dedi.

Bayraklı Belediyesi Soğukkuyu Mahallesi Büyükpark'ta Sokak Şenliği düzenledi. Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Soğukkuyu Mahallesi Büyükpark'ta gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar büyük ilgi gösterdi. Kukla gösterisi, bubble show ve palyaço performansı en dikkat çeken aktiviteler arasında yer alırken, sahne şovlarıyla çocuklar ve ailelerine eğlenceli anlar yaşadı. Eğitici atölyelerde çocuklar, eğlenerek öğrenme imkanı buldu. Astronomi ve uzay bilimleri, akıl ve zeka oyunları, eğlenceli matematik, bilim, arkeoloji, satranç, görsel sanatlar, robotik kodlama ve yaşayan öyküler atölyeleri çocukların farklı alanlarda kendilerini keşfetmelerine olanak tanıdı. Spor İşleri Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen sportif oyunlar da büyük heyecan yarattı. Survivor parkuru, çuval yarışı, hulahop çevirme, basketbol pota atışı, halat çekme ve penaltı atışı gibi aktiviteler renkli görüntüler oluşturdu.

Sportif oyunların sonunda başarılı olan çocuklara madalyaları verildi. Etkinliğe, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın eşi Gökçe Pişkin Önal'ın yanı sıra muhtarlar, meclis üyeleri ile bine yakın çocuk ve aileleri katıldı.

"Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz"

Etkinliğe ilişkin konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Önal, "Bu tür etkinlikler mahalle kültürünü ve dayanışma ruhunu pekiştirmemizi sağlıyor. Şenlikte olduğu gibi kurslarımızla da çocuklarımızı bilim, sanat ve sporla buluşturuyoruz. Çocuklarımız ve ailelerinin yoğun katılımıyla çok sayıda atölye ve spor aktivitelerinin, birbirinden renkli etkinliklerin, gösterilerin yer aldığı sokak şenliğimizde, çocuklarımızın heyecanı ve yüzlerindeki neşe görülmeye değerdi. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuz. Katılan tüm ilçe sakinlerimize teşekkür ederiz. Her yaş grubundan ilçe sakinlerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.