Bayraklı Belediyesi'nden Renkli Sokak Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayraklı Belediyesi'nden Renkli Sokak Şenliği

Geniş Video İzle

Bayraklı Belediyesi, çocuklar ve aileleri için düzenlediği Sokak Şenliği'nde kukla gösterileri, palyaço performansları, eğitici atölyeler ve sportif oyunlar ile eğlenceli anlar yaşattı. Belediye Başkanı İrfan Önal, etkinliğin çocukların mutluluğunu artırdığını belirtti.

29.09.2024 12:14  Güncelleme: 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, çocuklar ve aileleri için Sokak Şenliği düzenledi. Çeşitli etkinliklerle festivale dönüşen şenlikte; kukla gösterileri, palyaço performansları, eğitici atölyeler ve sportif oyunlarla çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Çocuklarımızı bilim, sanat ve sporla bir araya getirerek, gelişimlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur" dedi.

Bayraklı Belediyesi Soğukkuyu Mahallesi Büyükpark'ta Sokak Şenliği düzenledi. Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Soğukkuyu Mahallesi Büyükpark'ta gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar büyük ilgi gösterdi. Kukla gösterisi, bubble show ve palyaço performansı en dikkat çeken aktiviteler arasında yer alırken, sahne şovlarıyla çocuklar ve ailelerine eğlenceli anlar yaşadı. Eğitici atölyelerde çocuklar, eğlenerek öğrenme imkanı buldu. Astronomi ve uzay bilimleri, akıl ve zeka oyunları, eğlenceli matematik, bilim, arkeoloji, satranç, görsel sanatlar, robotik kodlama ve yaşayan öyküler atölyeleri çocukların farklı alanlarda kendilerini keşfetmelerine olanak tanıdı. Spor İşleri Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen sportif oyunlar da büyük heyecan yarattı. Survivor parkuru, çuval yarışı, hulahop çevirme, basketbol pota atışı, halat çekme ve penaltı atışı gibi aktiviteler renkli görüntüler oluşturdu.

Sportif oyunların sonunda başarılı olan çocuklara madalyaları verildi. Etkinliğe, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın eşi Gökçe Pişkin Önal'ın yanı sıra muhtarlar, meclis üyeleri ile bine yakın çocuk ve aileleri katıldı.

"Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz"

Etkinliğe ilişkin konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Önal, "Bu tür etkinlikler mahalle kültürünü ve dayanışma ruhunu pekiştirmemizi sağlıyor. Şenlikte olduğu gibi kurslarımızla da çocuklarımızı bilim, sanat ve sporla buluşturuyoruz. Çocuklarımız ve ailelerinin yoğun katılımıyla çok sayıda atölye ve spor aktivitelerinin, birbirinden renkli etkinliklerin, gösterilerin yer aldığı sokak şenliğimizde, çocuklarımızın heyecanı ve yüzlerindeki neşe görülmeye değerdi. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuz. Katılan tüm ilçe sakinlerimize teşekkür ederiz. Her yaş grubundan ilçe sakinlerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi\'nden Renkli Sokak Şenliği
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İrfan Önal, Bayraklı, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi'nden Renkli Sokak Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 04:42:47. #1.13#
SON DAKİKA: Bayraklı Belediyesi'nden Renkli Sokak Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement