Bayraklı Belediyesi'nden Ücretsiz Aşçı Çırağı Kursu

Güncel

(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, meslek edindirme kursları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle "Aşçı Çırağı" kursu düzenleyecek. Belediye Başkanı İrfan Önal, gastronomi alanına merak duyan, aşçılıkla ilgilenen herkesi eğitimlere davet etti.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen meslek edindirme programı kapsamında "Aşçı Çırağı" kursu düzenlenecek. Kurs, 26 Şubat ile 15 Mayıs 2025 tarihleri arasında hafta içi çarşamba, perşembe ve cuma günleri 09.30 ile 14.30 saatlerinde Osmangazi Hizmet Binası'nda ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Başvurular, 26 Şubat'ta sona eriyor

18 yaş ve üzeri katılımcıların başvurabileceği kurs, 20 kişilik gruplar halinde düzenlenecek. Eğitimlere katılan kursiyerler; besin gruplarını dikkate alarak porsiyon hesaplamayı, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun gıda hazırlamayı, sebze garnitürlerini uluslararası tekniklerle pişirmeyi öğrenecek. Ayrıca katılımcılar fond, çorba, yumurta ve hamur işleri gibi temel gıda ürünlerini doğru kıvam, renk ve lezzette hazırlama becerisi kazanacak.

Başkan Önal, gastronomiye ilgi duyan tüm vatandaşları kursa davet ederek, "Bayraklı'da gerek hobi gerekse meslek edindirme kurslarımızla binlerce vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle açılacak 'Aşçı Çırağı' kursu da ilçemizde gastronomi ve aşçılığa ilgi duyanlar için önemli bir fırsat sunacak. Bayraklı Belediyesi olarak özellikle gençlerimize yönelik bu tür faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. İlgi duyan, bu alanda kendisini geliştirmek ve meslek olarak değerlendirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı ücretsiz eğitimlerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayıtları 26 Şubat'ta sona erecek kurs ile ilgili detaylı bilgiye, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü veya 0232 293 45 45 numarasından ulaşılabilecek.