Bayraklı'da 14 Okulda 2 Bin 200 Öğrenciye Hijyen Eğitimi

11.03.2026 21:03  Güncelleme: 21:27
Bayraklı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan "Sağlık Elde Başlar" projesi ile 14 ilkokuldaki 2.200 birinci sınıf öğrencisine el hijyeni eğitimi verildi. Proje, çocuklara erken yaşta hijyen bilinci kazandırmayı hedefliyor.

(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi ile Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Sağlık Elde Başlar" projesi kapsamında, ilçedeki 14 ilkokulda eğitim gören 2 bin 200 birinci sınıf öğrencisine el hijyeni eğitimi verildi. Proje kapsamında çocuklara küçük yaşta doğru el yıkama alışkanlığı kazandırılması ve hijyen bilincinin artırılması hedefleniyor.

Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitimlerde öğrencilere doğru el yıkama teknikleri, tırnak temizliği ve el hijyeninin önemi uygulamalı olarak anlatılıyor. Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimlerde, eller yoluyla taşınan mikropların birçok hastalığa neden olabileceği vurgulanıyor. Program kapsamında öğrencilere el yıkamanın hastalıkları önlemenin en basit ve en etkili yollarından biri olduğu eğlenceli ve interaktif yöntemlerle aktarılıyor. Çocuklar, doğru el yıkama tekniklerini uygulamalı olarak deneyimleyerek hijyen konusunda bilinç kazanıyor.

Eğitimlerin ardından, çocukların hijyen alışkanlıklarını günlük yaşamlarına taşımalarını desteklemek amacıyla öğrencilere hijyen kahramanı 'sticker'ları yapıştırılıyor; "Sağlık Elde Başlar" boyama kitabı ile el yıkama sabunu hediye ediliyor. Proje kapsamında Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 14 ilkokulda toplam 2 bin 200 birinci sınıf öğrencisine ulaşıldı. Çevreyle sürekli temas halinde olan çocuklara erken yaşta el hijyeni alışkanlığı kazandırmanın hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Başkan Önal: Sağlıklı nesiller için çalışıyoruz

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, çocuklara küçük yaşta kazandırılan hijyen alışkanlıklarının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımıza kazandıracağımız hijyen alışkanlıkları onların genel sağlık durumunu doğrudan etkiliyor. Bu bilinçle ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik hijyen eğitimleri düzenliyoruz. Sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak için başta sağlık olmak üzere kültür, sanat ve spor gibi her alanda çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

