Bayraklı'da Cinayet Davası Mütaalasının Açıklanması

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki yıl önce Mehmet Akgül'ün kamyonetinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin, bu kişinin eşinin de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar maktulün eşi A. Akgül (43) ile R.K. (35) ve G.U. (45) ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen müştekiler şikayetlerini yineledi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, R.K. ve G.U'nun "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi, A. Akgül hakkında ise beraat yönünde görüş bildirdi.

Taraf avukatları esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 10 Nisan 2024'te Postacılar Mahallesi'nde park halindeki kamyonette Mehmet Akgül'ü yaralı halde görenler sağlık ve polis ekibine haber vermiş, Akgül kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Olayla ilgili güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüpheliler R.K. ve G.U. yakalanmıştı.

Mehmet Akgül'ün eşi A. Akgül, gönül ilişkisi yaşadığı R.K'nin eşini öldürtmek için G.U. ile anlaştığını öne sürmüştü.

İddianamede A. Akgül hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, R.K. ile G.U. hakkında "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.