Bayraklı'da ESHOT Otobüsü Alışveriş Merkezine Düştü

Güncel

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kontrolden çıkarak bir alışveriş merkezinin bahçesine düşen ESHOT'un sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Y'nin (37) kullandığı ve içinde yolcu bulunmayan 35 R 0877 plakalı ESHOT otobüsü, İzmir Çevreyolu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkıp beton bahriyelere çarparak bir alışveriş merkezinin bahçesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Otobüs düştüğü yerden çıkarıldı.