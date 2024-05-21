Bayraklı Belediyesi Kaldırım İşgallerine Karşı Çalışma Başlattı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Kaldırım İşgallerine Karşı Çalışma Başlattı

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgallerini önlemek ve kent estetiğini korumak amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, vatandaşların rahatça yürüyebilmesi için esnafa uyarılarda bulunuyor. Özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde kaldırım işgallerine göz açtırmayan ekipler, cezai işlem uygulayacak.

21.05.2024 13:57
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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki kaldırım işgallerini önlemeye yönelik çalışma başlattı. Ekipler, vatandaşların kaldırımlarda rahatça yürüyebilmelerini sağlamak ve kent estetiğini korumak için mahallelerde esnafa uyarılarda bulundu.

Bayraklı'da özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yaya ve araç geçişine engel olan kaldırım işgallerine yol açan iş yerlerine göz açtırmayan Bayraklı Belediyesi zabıta ekipleri, Çay Mahallesi Şehit Hakan Uysal Caddesi'nde denetim yaptı. Bu kapsamda kaldırım üzerinde bulunan tezgah, masa, sandalye gibi eşyaları koyan ve yasal alanın dışına çıkan tüm esnaf titizlikle uyarıldı. Yapılan ihtarları dikkate almayan iş yerlerine ise cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Kent estetiğini koruyacağız

Bayraklı'nın kent estetiğini korumak için kaldırım işgallerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı'nın daha temiz, daha güzel bir görüntüye sahip olması konusunda kararlıyız. Kent estetiğini bozan, yaya ve araç geçişine engel olan kaldırım işgalleriyle mücadelemizi tüm mahallelerimizde sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi Kaldırım İşgallerine Karşı Çalışma Başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayraklı Belediyesi Kaldırım İşgallerine Karşı Çalışma Başlattı - Son Dakika
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